嘉市西區全民運動館二期工程 規劃興建羽桌球館

嘉義市西區全民運動館旁將興建羽桌球館。（記者林宜樟攝）

2025/06/23 19:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市府規劃發展運動產業園區，西區全民運動館二期工程將規劃興建西區羽球館，在本次議會臨時會提出追加預算912萬餘元，預計將投入1162萬餘元經費進行規劃設計，設置10面羽球場地及10面桌球場地；今天議會聯審追加預算，多位市議員建議將羽球館正名為「羽球桌球綜合球館」，並請市府邀集羽桌球專業人士參與規劃討論及審查，確保球場地面、燈光及牆壁背景等符合使用需求。

市府教育處長郭添財表示，市府進行西區全民運動館周邊整體規劃，二期工程規劃設計興建羽球館，希望形成運動產業園區，帶動民眾運動風氣；羽球館依體育署規定初步編擬經費，有關場地數量、地面材質、燈光及牆壁背景色彩等，會請桌球、羽球協會人士參與，進行完善規劃，並以具辨識度方式命名。

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市議員王浩及張秀華說，日前西區全民運動館上梁，有民眾反映全民運動館綜合球場地面應使用PU材質，以符合羽球運動使用需求，本次規劃興建羽桌球館，請市府邀集專業人士參與審查，確保符合使用需求；市議員陳家平表示，現在匹克球球友增多，建議可一併納入規劃匹克球場地。

市議員鄭光宏說，西區全民運動館綜合球場因籃球、排球及羽球均會使用該場地，可鋪設木地板，但羽桌球館專用球場地面需使用PU材質符合球員使用需求，他也要求球場規劃設計需符合比賽規範，不僅做為一般休閒運動使用，還可舉辦正式賽事；市議員傅大偉說，羽球運動易被燈光、牆壁背景色彩等因素影響選手判斷，必須注意設計，並建議規劃置物空間及休息區。

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