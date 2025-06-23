南方四島「薰衣草森林」消失 海管處展開保種及復育珊瑚礁

薰衣草森林珊瑚復原，比藻類覆蓋速度慢。（海管處提供）

2025/06/23 20:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島國家公園東吉嶼「薰衣草森林」珊瑚礁美景消失，內政部國家公園署海洋國家公園管理處表示，澎湖南方四島海域受到極端氣候衝擊，珊瑚復原不如藻類生長的速度，覆蓋面積呈下降趨勢。現透過定期調查、生物防治、珊瑚復育3大保育措施，積極復原珊瑚礁生態系。

海管處指出，澎湖南方四島自2022年2月冬季寒害造成珊瑚死亡，近年夏季高溫與頻繁颱風的擾動使珊瑚復原進程受阻，不利幼苗著床與成長，加上冬季低水溫亦促進藻類快速生長，更不利珊瑚存活的機率，海管處每年持續在南方四島設置8處珊瑚礁總體檢調查點。

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定期調查不僅可評估珊瑚覆蓋率，同時記錄指標性魚類、無脊椎動物、水溫深度等資料，綜合評估珊瑚礁生態健康程度。目前南方四島海域群聚珊瑚有軸孔珊瑚屬、葉片型表孔珊瑚、八放珊瑚等，大多屬於對環境耐受性較高的珊瑚。海管處與澎湖縣種苗繁殖場及國立中山大學經年合作，培育鐘螺等藻食性生物，以「生物防治」來控制珊瑚礁體的藻類，改善珊瑚著生條件。今年則由國立台灣大學進行珊瑚礁生態系重要物種篩選與人工培育計畫，來擴大藻食性生物的物種復育。

海管處表示，「薰衣草森林」為中間軸孔珊瑚，亦分布於南方四島各島嶼週邊海域，但水深2~4公尺的範圍容易受到天候因素干擾，海域深處珊瑚則維持比較良好狀態。今年6月初調查人員發現，在裸露岩礁上仍可觀察到新生珊瑚幼苗附著，顯示生態復原仍具希望。

海管處在海底深處，發現珊瑚幼苗附著，認為薰衣草森林還有救。（海管處提供）

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