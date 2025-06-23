角板山商圈停車場加1 原介壽國中操場新闢144個車位

位於角板山商圈的原介壽國中操場新闢144個車位，預計9月營運。（記者李容萍攝）

2025/06/23 19:53

〔記者李容萍／桃園報導〕復興區角板山商圈長期面臨停車空間不足問題，市府提升觀光便利性，推動原介壽國中舊操場整建為平面停車場，該工程已於今年5月完工，6月13日辦理驗收，共新增144個一般車位及多元專用車位，復興區長蘇佐璽今（23）日陪同市長張善政視察表示，全新的介壽國中停車場預計9月正式營運，在7、8月水蜜桃季的假日，會視角板山商圈車流，再機動評估是否提前試營運。

蘇佐璽表示，角板山商圈為復興區重要觀光熱點，為因應假日期間交通車流與停車需求，市府去年核定補助約1402萬元，以介壽國中舊址操場規劃平面停車場，設置132個一般車位、4個身障車位、4個婦幼車位及4個綠能車位，並保留綠能車位擴充空間，目前介壽國中停車場將進行周邊設施優化，指標牌與木棧道等設施將陸續完成，並將增設路燈、監視器及照明設備，全面強化場域安全與環境品質，完工後將大幅提升整體動線順暢度與使用便利性，有效提升整體觀光品質。

請繼續往下閱讀...

張善政說，角板山商圈為復興區知名觀光熱點，假日期間人潮湧入，交通壅塞與停車困難問題已成為地方發展的瓶頸。為徹底解決這項問題，市府團隊與區公所密切合作，投入約1402萬元經費，將原本閒置的介壽國中舊操場整建為平面停車場，創造有效利用空間的同時，紓緩商圈周邊停車壓力，提升整體觀光品質；本案施工過程中持續調整各項細節，透過級配夯實解決車輛行駛可能產生的飛石問題，若試驗成果良好，未來在山區停車場設置時善加運用，可有效降低水保與排水設計的挑戰。

張善政也提到，市府也與企業合作推動復興區週間觀光計畫，鼓勵桃園及新竹等周邊地區產業員工於週一至週五至復興區休憩，進一步活絡當地產業；並將積極推動北橫國家風景區設置計畫，逐步推動地區發展，讓復興區不僅是桃園的後花園，更是所有國人親近山林、體驗原住民文化的首選勝地。

市府原住民族行政局長巴奈．母路（Panay Mulu）、民政局副局長藍品畯、交通局副局長熊啟中、風景區管理處長廖育儀、市議員李柏坊、陳瑛、簡志偉、蘇偉恩、復興區民代表會主席張倉豪、代表余文源、森長雄、江衍恒、楊夢萍、復興區里長聯誼會會長暨角板山形象商圈發展協會理事長陽國禎等人一同視察。

復興區長蘇佐璽（前左）陪同市長張善政（前右）視察介壽國中停車場。（記者李容萍攝）

復興區公所執行原介壽國中操場新闢停車場計畫。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法