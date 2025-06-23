校史最後海外奪冠紀錄 玉山國小裁併前赴日參賽獨輪車摘金

玉山國小學子赴日參加獨輪車比賽，表現優異。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/23 19:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕位處偏遠的台南玉山國小，不敵少子化的現實，8月即將停辦，裁併之前，組隊遠赴日本靜岡參加獨輪車接力公開賽，在20吋的迷你馬拉松項目中，六年級的宋姓雙胞胎兄弟包辦第一、二名，以優異的表現，拿到個人最佳的畢業禮物，也創下校史最後的海外奪冠紀錄，別具意義。

校長鄭宇盛表示，6月中旬舉辦的「第10回静岡オープン駅伝大会」，參賽者以日本好手為主，玉山國小透過平時建立的友好關係，加上台灣一輪車交流協會的全力協助，成功爭取到報名資格，順利幫孩子們圓夢。

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此行，玉山國小有3人參加20吋的5公裡迷你馬拉松賽，應屆畢業的雙胞胎弟弟宋耘仲勇奪第一名，並獲頒金牌，雙胞胎哥哥宋昀樵拿到第二名，另外，五年級的黃乙軒則是第四名。

而二年級的邱稚芸也在16吋的5公里迷你馬拉松項目，獲得第三名的成績，玉山國小獨輪車隊首度海外參賽，整體表現優異，為台灣爭光。

創立65年的玉山國小，學生數13位，畢業典禮後，只剩8人，南市教育局規劃下，將移至近4公里遠的北寮國小上課，這次的日本靜岡之行，創下校史獨輪車首度海外參賽與最後海外奪牌的紀錄，彌足珍貴。

位於南化區的玉山國小，以發展特色才藝教學知名，獨輪車是重點項目之一，推廣迄今超過10年，在台灣參賽，屢創佳績，師生還曾經騎著環島，旅行兼訓練。

鄭宇盛說，由於學生數不足，一些運動項目難以組隊，獨輪車可以個人參與，團體因素的干擾較低，有利該校發展；孩子們也很上進，每天自主練習，再配合賽前集訓，成為常勝軍。

鄭宇盛提到，該校一出門就是台20線南橫公路，山區蜿蜒起伏，成了孩子們最佳的練習場域；而團隊也常就近至熱門宗教景點寶光聖堂，在較為安全的封閉空間裡，進行上、下坡特訓。

玉山國小獨輪車隊到日本靜岡參加比賽，整體表現優異。（玉山國小提供）

應屆畢業生宋耘仲拿到20吋迷你馬拉松項目的第一名，訂獲頒獎牌。（記者吳俊鋒攝）

獨輪車是玉山國小發展特色之一，學心們用心練習。（玉山國小提供）

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