南市仁德中正路平交道塞車困境 交通局評估採高架道路改善

台南仁德中正路平交道，塞車嚴重，地方十分困擾。（杜素吟提供）

2025/06/23 19:27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市仁德區中正路平交道常因火車延滯，導致塞車嚴重，長年困擾地方，南市交通局委請專業單位評估採高架道路改善，估計經費約103億元，由於平交道兩側涉及仁德區成功、文賢里，交通局將於近期在兩地舉辦說明會，爭取地方支持，再送交通部爭取經費。

市議員杜素吟今天質詢指出，台南仁德中正路平交道鄰近仁德車站，車流非常大，即使非尖峰時段也塞到不行，多年來每天都塞到爆，讓居民非常困擾。她每年都要求市府設法解決，感謝交通局在可行性研究已完成基本資料調查、問題界定及解決方案初步分析等，初步評估斥資103億元規劃高架穿越道解決，近日將舉辦平交道兩側，成功、文賢里的說明會。希望交通局加把勁，儘速匯集地方意見送議會審核，早日提案向中央爭取經費。

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交通局長王銘德表示，找到可行性的高架道路方式來消除平交道問題，該局會積極處理，舉辦說明會就是要聽聽地方的意見，尋求地方的支持，再送交通部鐵道局爭取經費。

另外，台南高鐵站區的沙崙派出所於今年3月底動土，預計明年8月完工。市議員杜素吟發現，派出所選址在歸仁區高鐵大道接近高鐵六路區域，但派出所前方沒有開設路口，未來警車出勤恐受阻分隔島，必須繞遠路行進。她要求工務局儘速安排會勘，邀集交通局、警察局研擬行車動線，並儘速編列經費施工，務必在派出所啟用前完成。

工務局長陳世仁表示，會儘速由邀局警察局、交通局等跨局處前往會勘，再由警察局提報南市道安會報通過後再進行施作改善。

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