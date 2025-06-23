為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    角板山也能騎！YouBike挺進復興區設海拔最高3站點

    桃園市長張善政（右4）等人啟動復興區YouBike的3處站點的啟用，完成全市YouBike最後一塊拼圖。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（右4）等人啟動復興區YouBike的3處站點的啟用，完成全市YouBike最後一塊拼圖。（記者李容萍攝）

    2025/06/23 18:59

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（23）日前往復興區角板山天幕廣場出席「Pyasan（泰雅語：角板山）也能騎—YouBike全桃園都有！」記者會宣布，復興區即日起啟用介壽國中停車場、仁愛停車場及角板山公園3處租借站點，共設置126柱車柱，這也是全市海拔最高的YouBike站點。這不僅為桃園市公共自行車系統拼上最後一塊拼圖，完成全市13個行政區公共自行車服務的布建，也是市府推動交通平權的重要里程碑。

    張善政表示，相較其他行政區，設置復興區YouBike站更須克服山區地形、設站分布及車輛即時調度等挑戰，感謝微笑單車公司與市府攜手合作，針對角板山公園觀光熱區與停車場間設置YouBike站點，除了滿足遊客騎乘需求的同時，也實現交通平權的目標。市府未來將持續優化系統與強化在地合作，提升復興區觀光及居民日常交通便利性。

    交通局統計，桃市自2016年2月開始設置YouBike站點，目前全市已設置576座YouBike租賃站、1萬686輛自行車，其中，電輔車達逾1600輛。今年預計新增逾100站，並再添1400輛車，持續擴大YouBike在桃園的服務量能，隨著YouBike站點增設，使用量持續上升，全市今年5月總使用量創下123萬9974人次新歷史新高，5月16日更突破單日新高5萬6486人次，全市累積使用YouBike人次高達9668萬人次，預計9月可達到破億的使用人次，交通局正規劃系列慶祝活動中。

    微笑單車股份有限公司董事長劉麗珠提到，復興區是自己在桃園最常造訪的地方，擁有豐富的觀光資源與多變的地形，特別適合騎乘電輔車，透過電輔車協助，讓遊客能夠輕鬆遊玩復興區各大景點，享受更自在的旅遊體驗。另外，她也歡迎大家多加善用YouBike App的即時查詢功能（可先投保），快速掌握站點供車數量及電輔車電量，享用在地便捷的交通服務。

    包括市府原住民族行政局長Panay Mulu、農業局長陳冠義、交通局副局長熊啟中、風景管理處長廖育儀、復興區長蘇佐璽、復興區代表會主席張倉豪、復興區里長聯誼會會長暨角板山商圈理事長陽國禎，以及立委邱若華、市議員李柏坊、陳瑛、簡志偉、蘇偉恩等人均一同出席。

    YouBike挺進復興區設站點。（記者李容萍攝）

    YouBike挺進復興區設站點。（記者李容萍攝）

    YouBike挺進復興區設站點。（記者李容萍攝）

    YouBike挺進復興區設站點。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播