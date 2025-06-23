角板山也能騎！YouBike挺進復興區設海拔最高3站點

桃園市長張善政（右4）等人啟動復興區YouBike的3處站點的啟用，完成全市YouBike最後一塊拼圖。（記者李容萍攝）

2025/06/23 18:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（23）日前往復興區角板山天幕廣場出席「Pyasan（泰雅語：角板山）也能騎—YouBike全桃園都有！」記者會宣布，復興區即日起啟用介壽國中停車場、仁愛停車場及角板山公園3處租借站點，共設置126柱車柱，這也是全市海拔最高的YouBike站點。這不僅為桃園市公共自行車系統拼上最後一塊拼圖，完成全市13個行政區公共自行車服務的布建，也是市府推動交通平權的重要里程碑。

張善政表示，相較其他行政區，設置復興區YouBike站更須克服山區地形、設站分布及車輛即時調度等挑戰，感謝微笑單車公司與市府攜手合作，針對角板山公園觀光熱區與停車場間設置YouBike站點，除了滿足遊客騎乘需求的同時，也實現交通平權的目標。市府未來將持續優化系統與強化在地合作，提升復興區觀光及居民日常交通便利性。

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交通局統計，桃市自2016年2月開始設置YouBike站點，目前全市已設置576座YouBike租賃站、1萬686輛自行車，其中，電輔車達逾1600輛。今年預計新增逾100站，並再添1400輛車，持續擴大YouBike在桃園的服務量能，隨著YouBike站點增設，使用量持續上升，全市今年5月總使用量創下123萬9974人次新歷史新高，5月16日更突破單日新高5萬6486人次，全市累積使用YouBike人次高達9668萬人次，預計9月可達到破億的使用人次，交通局正規劃系列慶祝活動中。

微笑單車股份有限公司董事長劉麗珠提到，復興區是自己在桃園最常造訪的地方，擁有豐富的觀光資源與多變的地形，特別適合騎乘電輔車，透過電輔車協助，讓遊客能夠輕鬆遊玩復興區各大景點，享受更自在的旅遊體驗。另外，她也歡迎大家多加善用YouBike App的即時查詢功能（可先投保），快速掌握站點供車數量及電輔車電量，享用在地便捷的交通服務。

包括市府原住民族行政局長Panay Mulu、農業局長陳冠義、交通局副局長熊啟中、風景管理處長廖育儀、復興區長蘇佐璽、復興區代表會主席張倉豪、復興區里長聯誼會會長暨角板山商圈理事長陽國禎，以及立委邱若華、市議員李柏坊、陳瑛、簡志偉、蘇偉恩等人均一同出席。

YouBike挺進復興區設站點。（記者李容萍攝）

YouBike挺進復興區設站點。（記者李容萍攝）

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