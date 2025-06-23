基隆旭丘指揮所6/24起開放參觀 免費入場

基隆市歷史建築「旭丘指揮所」於24日起開放對外參觀。（記者俞肇福攝）

2025/06/23 19:07

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市歷史建築「旭丘指揮所」於明天（24日）起開放對外參觀。基隆市長謝國樑今天主持開幕儀式，宣告指揮所蛻變為融合歷史、藝術與創意的文化新地標，為基隆注入嶄新文化能量。

「旭丘指揮所」開幕特展從明天起展出到11月23日，每週一休館，週二到週日早上11時開館、18時休館，暑假期間，週五、週六則延長到20時，免費入館。

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根據基隆市文化觀光局介紹，「旭丘」位置於正榮街三軍總醫院基隆分院。日治時期《台灣日日新報》在1927年票選台灣八景，旭丘入選為八景之首，以「旭丘晴嵐」、「旭岡日出」聞名。「旭丘指揮所」原是日治時期為紀念督導基隆築港工程的松本虎太，經由募款籌資興建的「松本紀念館」，於1937年完工。二戰結束後，長期由軍方管轄，故稱之為旭丘指揮所。二戰結束後，曾關押台灣省行政長官陳儀。

2015年10月27日「旭丘指揮所」登錄為基隆市歷史建築，2019年，基隆市文化局在「大基隆歷史場景再現整合計畫」金援下、啟動旭丘指揮所修復再利用工程計畫，於2020年5月開工，2024年底完工。

開幕展覽主題是「迎向旭丘」，展出在地職人「正濱漁港港口職人插畫特展」，以及五校小學生田野創作，二信高中學生作品也應邀參展，呈現基隆創意美學。因為曾是陣地，主建物頂樓有設置清法戰爭史料，同時也是欣賞港景、落日的好去處。

「旭光之心・四時光」燈光裝置藝術，光影交織巧妙呈現「旭丘晴嵐」、「旭崗日出」迷人意象。4個不同光暈代表4個不同的光影流轉，訴說著旅人們在此駐足的美好記憶與動人故事。

基隆市歷史建築「旭丘指揮所」於明天起開放對外參觀，營業時間為11時到18時。（記者俞肇福攝）

基隆市歷史建築「旭丘指揮所」於明天起開放對外參觀，暑假期間週五、週六則是延長到20時休館。（記者俞肇福攝）

基隆市歷史建築「旭丘指揮所」於明起開放對外參觀。基隆市長謝國樑今天主持開幕儀式。（記者俞肇福攝）

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