美國史丹福大學訪問團拜會周春米 聚焦能源、民主與太空發展

美國史丹福大學訪問團拜會屏東縣長周春米。（屏東縣政府提供）

2025/06/23 18:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕美國史丹福大學胡佛研究所教授祁凱立偕同資深研究員戴雅門，以及16位不同學科的學生所組成的訪問團，今天（23日）拜會屏東縣長周春米，雙方就交通建設、能源永續、災後重建、醫療照護以及原住民族事務等議題進行交流，參訪團特別關心核三廠除役後對地方經濟的影響、現今台灣民主體系發展，以及對太空火箭基地選址過程的高度關注。

周春米表示，核三廠內有兩部機組，一號機已於去年7月除役，二號機則在今年（2025年）5月除役，核三廠兩部機組發電量約占台電總發電量7%，在逐步除役下，二號機剩3%的發電比例，她指出，台灣推動非核家園至今已超過30年，只是長期以來仍存在「擁核」與「反核」兩派立場。

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她指出，非核家園政策其實經過長時間的社會對話，且自2016年蔡英文總統上任以來，中央與地方政府積極推動再生能源發展，屏東因有日照充足優勢條件，已成為全台唯一RE100的城市，同時也是地理面積最大的縣市，因此，擁核派所謂沒有核電就沒有經濟發展的說法，是不正確的偏頗說法。至於立法院同時推動兩項與核能相關的法案，包括《核子反應器設施管制法》修正案，及提出由公民投票決定是否延役，未來都需密切關注。

周春米也提及，自己擔任法官時，正值司法改革第一階段，在高中、大學學生時期，見證台灣基層民主運動在各縣市遍地開花，後期在蔡英文時任總統推薦下，成為政黨國會議員後，積極推動多項重大改革，然而對於現今立法院沒有對話與論述，只知道結果的過程深感憂心。

她表示，如今回到地方擔任地方首長是非常幸運且珍貴的事，屏東是全台第8大的人口城市，目前重大交通建設正值起步階段，感謝總統賴清德的支持及前縣長潘孟安所建立的基礎，讓縣府團隊的能量得以大幅提升。

關於太空火箭選址過程，縣府提到，由國科會太空中心考量地理條件、環評及土地取得等因素，決定首座國家火箭發射場落腳屏東九棚，未來中央預計投入近80億元，結合教育、交通與觀光等多元產業，打造太空環境教育的重要基地，縣府將陸續規劃道路開闢與科普教育推廣，並加強與周遭原住民部落密切協調，確保鄉親權益不受影響。

美國史丹福大學胡佛研究所教授祁凱立表示，屏東正處於各項發展交會的重要點，不僅被選為台灣新太空產業的所在地，高鐵延伸至屏東的相關建設正在推動中；屏東為台灣的農業大縣，所種植的蓮霧及芒果，對許多首次來到台北以外縣市的學生們來說，更是新奇且有趣的新體驗。

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