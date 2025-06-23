彰化市第2條友善人行道月底前啟用 店家抗議已有騎樓「多此一舉」

彰化市第2條友善人行道部分道路劃上綠色底漆，已有行人行走。（記者湯世名攝）

2025/06/23 18:18

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市繼第1條俗稱「友善人行道」的標線型人行道在大埔路啟用後，第2條人行道已在中華路、和平路、光復路施工中，柏油路面與汽、機車停車格都已畫設完成，圓環周邊也已畫上行人專用的綠色底漆，全部工程預計6月底前完工。不過有店家抗議指出，中華路、和平路已有騎樓供行人行走，劃設友善人行道是「多此一舉」，與大埔路無騎樓型態不同，未來貨車卸貨將被迫停到大馬路上，恐將影響交通與行車安全。

彰化市公所工務課長蔡佳松則表示，中華、和平與光復路等雖有騎樓，但騎樓通道多有高低不齊的問題，就算兩戶間以斜坡銜接，其坡度仍有過大，無障礙環境不足，不利輪椅族等身障人士通行，且騎樓屬私人土地，若所有權人有建築需求，仍得中斷騎樓進而形成不連續，因此才會規畫畫設友善人行道。

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根據市公所規劃，施設第2條標線型人行道的範圍，包括有光復路與中山路2段路口、中華路全線（中正路2段至民生路）、孔門路、和平路（中華路至光復路，長約180公尺），並劃設有卸貨專用停車格，限停30分鐘，違者拖吊。在國定古蹟彰化孔廟部分，則設置實體人行道，長度約100公尺。經工程單位日以繼夜施工，最近完成相關路段的柏油鋪設及汽、機車停車格劃設，另中華路與和平路圓環周邊也已劃設綠色底漆的人行道，目前全線還有部分綠色底漆人行道與行人專用的圖案尚未完成，預計6月底前全部完工。

有彰化市民表示，中華路沿線店家多，逛街人潮多，支持規劃施作友善人行道；不過有部分店家抗議指出，大埔路沒有騎樓，劃設友善人行道還有必要，但中華路、和平路、光復路都有騎樓供民眾行走，如今又再做人行道，等於是多此一舉，且卸貨專用停車格太少，未來他們的貨車要卸貨，恐怕要停到大馬路上，如此將更加危險。

第2條友善人行道劃有貨車卸貨停車格。（記者湯世名攝）

彰化市中華路、和平路部分路段已劃上綠色底漆，還有民眾行走。（記者湯世名攝）

第2條友善人行道汽、機車停車格都已畫設完畢。（記者湯世名攝）

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