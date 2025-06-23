五月天演唱會、中正橋改建！北市7/20前活動、工程多 籲多用大眾運輸

南海路（見圖）因捷運萬大中和線施工，封閉部分車道。（記者董冠怡攝）

2025/06/23 19:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市有多項捷運、道路工程正在施工中，6月、7月也有演唱會和影集宣傳活動，台北市交通局彙整未來1個月（今起至7月20日）內，可能會影響交通的項目，包括環狀線南環段、北環段、中正橋改建工程及五月天巡演、韓劇「魷魚遊戲」第3季宣傳等，其中，信義線東延段目前整體進度8成5、力拚今年底完工；萬大中和線也達8成、目標2027年完工，提醒用路人因應和多搭大眾運輸工具。

從活動來看，五月天25週年巡迴演唱會台北站，6月27日至29日、7月4日至6日、7月11日至12日在大巨蛋；韓國影集「魷魚遊戲3」上線宣傳，6月29日至7月6日於中正紀念堂藝文廣場和民主大道登場。

請繼續往下閱讀...

至於捷運工程部分：

● 信義線東延段：信義區信義路六段、福德街及中坡南路。

信義線東延段接續象山站尾軌東端，以原高運量地下方案向東延伸，全長約1.4公里，目標今年底完工，通車後由廣慈／奉天宮站搭乘可直達淡水。

台北市捷運工程局指出，計畫進度為每月底計算，以5月底資料而言，信義線東延段整體進度85.31%，正在進行土建施作建築裝修、站體土方回填、道路及管線復舊工程，以及機電系統施作設備安裝、配線佈設及測試作業。

● 萬大中和線（萬大中和樹林線第1期）：中正、萬華區，羅斯福路、南海路、南昌路、西藏路及萬大路。

首期工程全長9.5公里，橫跨雙北，其中北市段3.8公里、4個車站（中正紀念堂站、植物園站、廈安站、加蚋站），預計2027年通車。捷運局說，萬大中和線整體進度80.50%，目前進展至土建施作車站結構、建築裝修、站體土方回填；機電系統施作軌道舖設工程、設備安裝、配線佈設及測試作業。

交通局提醒，南海路、西藏路及萬大路「部分車道」因施工封閉，南昌路（寧波西街口至南海路口）改成南往北單行道、北往南請繞行牯嶺街等地。

施作中的還有環狀線南環段，文山區新光路二段「捷運動物園站」前、萬壽路與秀明路二段口；北環段：士林區中正路、環河北路。另外，其他道路工程包含民權大橋上部結構改建工程、重慶北路一段C1/D1土地開發案新建工程等，詳細資訊可至交通局網站查詢。

北市交通局公布未來1個月預期影響交通的工程項目。（交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法