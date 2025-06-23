屏縣原鄉文健站試辦夜間關懷服務受肯定 議員盼擴大實施

屏縣泰武鄉武潭文健站試辦夜間關懷服務受肯定。（屏東縣政府提供）

2025/06/23 18:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕原住民鄉因山區夜晚格外安靜，有時長者會出現害怕難以入眠的情形，屏東縣政府在不增加人力與經費的情況下，於泰武鄉武潭文健站試辦夜間關懷服務計畫，受到長輩好評，議員希望擴大實施到全縣原鄉70餘個文健站，長照處與原民處表示將協助協調。

屏東縣議員林采穎今天（23日）在議會定期大會總質詢時指出，泰武鄉武潭文健站試辦夜間關懷服務計畫相當不錯，不只讓長者到據點活動，居服員也在晚間到宅家訪，看長者在家裡是不是得到很好的照顧，是不是需要醫療轉介？這就是原鄉長者需要的陪伴諮詢轉介和關懷，這麼好的模式應繼續推展。

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長照處長陳桂敏表示，為提供原鄉族人更貼心精準服務，前年成立原住民族長照服務研發中心，進行9個原鄉的長照服務需求調查，發現獨居長者有孤獨寂寞之感，尤其到了晚上天色已暗非常安靜的情況下，有任何風吹草動，會害怕、難以入睡，所以在不增加人力與經費下，首度於武潭文健站提供夜間關懷服務，服務時可了解長輩晚上飲食狀況、門窗安全、晚上上廁所的居家環境安全，對長輩有更通盤的了解，有效提高服務品質。

原民處長陳美鈴也表示，目前原鄉文健站有75站，加上今年新核定的2個，共有77站，因為每站條件不同，若要實施夜間關懷，需考量居服員的工作量能，在不增加人力及負擔的情況下，了解文健站的配合願意，將跟長照處合作，讓原鄉長者能夠受到最好的照顧。

長照處進一步說明，武潭文健站夜間關懷是在去年8月至11月試辦，有4名人力，兩人一組每兩週一晚到長輩家中訪視，晚間每服務1小時，可以在白天時補休2小時，共服務23位長者，因為備受肯定，武潭文健站本月起續推這項服務。

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