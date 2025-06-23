為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭冬山金榮發湧泉池改造計畫啟動 打造環教與休憩新場域

    冬山鄉金榮發湧泉池被規劃為環境生態場域，改造後可供教學及休憩使用。（冬山鄉公所提供）

    冬山鄉金榮發湧泉池被規劃為環境生態場域，改造後可供教學及休憩使用。（冬山鄉公所提供）

    2025/06/23 18:26

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉金榮發湧泉池擁有豐富的水生植物，早年是農田灌溉埤塘，周邊地區現在已無灌溉需求，冬山鄉公所規劃為環境生態場域，已完成發包作業，預計7月開工，今年底完工，園區完成改造後可供環境教育教學及休憩使用。

    金榮發湧泉池緊鄰東興國小，面積約730坪，原是當地重要的農田灌溉水源，後來附近農地沒有灌溉需求，冬山鄉公所多年前設置涼亭、步道、綠美化，相關設施已經老舊，鄉公所編列850萬元經費整建，工程最近決標，朝環教場域設計施工。

    施工項目包括整修涼亭、增建入口意象、步道、親水設施，保持既有生態環境，完工後可供東興國小師生上環教課程，也是一處休憩景點，讓外界到此健走活絡筋骨，觀察園區的水生植物。

    冬山鄉長林峻輔說，金榮發湧泉池是處歷史悠久的灌溉埤塘，昔日供應水源給大片農田栽種農作，生產的作物養活不少人，與在地居民生活息息相關，希望透過這次施工變身轉型，在不久後以環教場域新風貌跟大家見面。

    山鄉金榮發湧泉池早年是農田灌溉埤塘，擁有豐富的自然生態。（冬山鄉公所提供）

    山鄉金榮發湧泉池早年是農田灌溉埤塘，擁有豐富的自然生態。（冬山鄉公所提供）

    金榮發湧泉改造工程預計7月開工，今年底完工。（冬山鄉公所提供）

    金榮發湧泉改造工程預計7月開工，今年底完工。（冬山鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播