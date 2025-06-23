宜蘭冬山金榮發湧泉池改造計畫啟動 打造環教與休憩新場域

冬山鄉金榮發湧泉池被規劃為環境生態場域，改造後可供教學及休憩使用。（冬山鄉公所提供）

2025/06/23 18:26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉金榮發湧泉池擁有豐富的水生植物，早年是農田灌溉埤塘，周邊地區現在已無灌溉需求，冬山鄉公所規劃為環境生態場域，已完成發包作業，預計7月開工，今年底完工，園區完成改造後可供環境教育教學及休憩使用。

金榮發湧泉池緊鄰東興國小，面積約730坪，原是當地重要的農田灌溉水源，後來附近農地沒有灌溉需求，冬山鄉公所多年前設置涼亭、步道、綠美化，相關設施已經老舊，鄉公所編列850萬元經費整建，工程最近決標，朝環教場域設計施工。

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施工項目包括整修涼亭、增建入口意象、步道、親水設施，保持既有生態環境，完工後可供東興國小師生上環教課程，也是一處休憩景點，讓外界到此健走活絡筋骨，觀察園區的水生植物。

冬山鄉長林峻輔說，金榮發湧泉池是處歷史悠久的灌溉埤塘，昔日供應水源給大片農田栽種農作，生產的作物養活不少人，與在地居民生活息息相關，希望透過這次施工變身轉型，在不久後以環教場域新風貌跟大家見面。

山鄉金榮發湧泉池早年是農田灌溉埤塘，擁有豐富的自然生態。（冬山鄉公所提供）

金榮發湧泉改造工程預計7月開工，今年底完工。（冬山鄉公所提供）

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