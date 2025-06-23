台南下營台灣龜孵育 神龜出沒減速慢行！

學生撿拾的小烏龜。（記者楊金城攝）

2025/06/23 18:03

〔記者楊金城／台南報導〕小心烏龜出沒！台南下營武承恩公園大池飼養的台灣龜，最近孵育出幾百隻以上的小龜，首見繁殖出現盛況，下營區公所和玄天上帝廟設立2塊「常有神龜出沒，請減速慢行」的交通警示牌，提醒用路人行車小心，不要路殺台灣龜。

下營上帝廟去年7月有隻神龜爬進大殿參拜後傳出「神龜」傳奇，聲名大噪，上帝廟在武承恩公園的泮月池飼養1300隻台灣斑龜，不只有專人飼養，還保育生態環境，去年10月更在下營國小校園臨池一隅合作成立台灣龜生態園區，讓烏龜沿著人工坡道上岸休息、復育產蛋。

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4至6月正好是台灣龜的繁殖期，烏龜在大池池畔、生態園區下蛋，最近陸續孵化出小烏龜，首見孵化盛況，是過去沒有的，上帝廟主委姜金利今天（23日）說，上帝廟派人驅趕夜鷺、買小魚餵食加上啟動滅鼠，避免龜蛋、小龜被吃掉，才有今年繁殖盛況。

小烏龜有的在生態園區，有的爬上周邊池岸，有些爬進下營國小校園，上帝廟派人在大池周邊撿拾小龜數量超過200隻，下營國小校長姜秋蘭表示，6月以來天天有小烏龜爬進校園、爬到走廊，製造驚喜，至今學生撿拾近百隻，師長教導放回大池復育，也觀察生態園區、養龜，培養學生的生態保育觀念，上了一堂實用的生態保育課。學生趙繹寍、劉品妍第一次看到小烏龜出生，形容真的太幸運了。

台灣龜生態園區在2月曾因1隻烏龜死亡被質疑為「烏龜地獄」，上帝廟和公所還出面滅火，姜金利表示，推估這波繁殖季可能生出上千隻小龜，現在烏龜是「地獄變天堂」。

上帝廟總幹事許禹錦說，小心烏龜出沒的交通警示牌由公所協助設計，設在下營國小後校門的仁里街，設立後已少了路殺事件，還有民眾回報撿拾到台灣龜，發揮護龜效用。

下營小心烏龜的交通警示牌。（楊金城攝）

台灣龜孵育出的小龜。（記者楊金城攝）

下營國小校長姜秋蘭（左三）和學生在台灣龜生態園區觀察生態。（記者楊金城攝）

下營武承恩公園大池飼養台灣龜。（記者楊金城攝）

下營武承恩公園的台灣龜。（記者楊金城攝）

下營小心烏龜的交通警示牌。（記者楊金城攝）

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