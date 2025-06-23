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    吃無菜單日料是智商稅？網友直言：花錢不見得能吃出差別

    網友認為無菜單料理與平價壽司差異有限，花費是否合理引發討論。示意圖。（資料照）

    網友認為無菜單料理與平價壽司差異有限，花費是否合理引發討論。示意圖。（資料照）

    2025/06/23 20:11

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕高級料理，真的值得花那麼多錢嗎？一名網友表示，近日花2000多元品嚐無菜單日式料理，雖然整體氣氛與擺盤精緻，但鮭魚、鮪魚等食材吃起來與平價壽司連鎖店相差不大，質疑是否「莫名繳了智商稅」。

    網友在PTT上發文表示，自己是鮭魚控，卻發現無論是無菜單高級餐廳或壽司郎，鮭魚壽司口感幾乎一致，其他如鮪魚大腹、比目魚鰭邊肉、蝦子等也無明顯差距，僅干貝與海膽稍有不同，卻需多付出兩倍以上價格，讓他直呼「超盤」。

    文章發出後，有部分網友認為，若本身吃不出食材細節，花大錢吃無菜單料理根本不值得，「木舌很好啊，吃不出來就能省下不少錢」、「像我1000元以上就分不太出來，2000元以上只覺得好貴」，也有人嘲諷「反正你的舌頭吃不出來，省下來！」，直言平價壽司更實在。

    也有網友認為，無菜單日料部分店家「開業就是為了抬價」，質疑內容物與價值不符，「2000根本不是Omakase」，甚至認為「不少無菜單根本智商稅」，與壽司郎等平價連鎖店差距不大，還有網友提到「爭鮮鮭魚品質也不差，花1000就能吃到飽」。

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