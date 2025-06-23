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    國1增設造橋交流道邁出重要一步 聯絡道工程上網招標

    國道一號設造橋交流道聯絡道，工程案上網招標。（苗縣府提供）

    國道一號設造橋交流道聯絡道，工程案上網招標。（苗縣府提供）

    2025/06/23 18:35

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國道電子收費政策實施後，原國道1號造橋收費站公務便道因而封閉，造橋鄉親必須遠繞頭份或頭屋交流道，苗栗縣長期爭取增設造橋交流道，繼苗縣府交通工務處於議會表示交流道工程案已由高速公路局完成發包，至關重要的交流道聯絡道工程案，也正式上網招標，推動造橋交流道與連絡道工程邁出重要一步，總經費將近3.2億，工期預計需720天。

    苗栗縣政府交通工務處指出，造橋交流道聯絡道（苗14線拓寬案）經交通部於2022年底核定納入生活圈道路交通系統計畫，工程案經規劃後確定採原路拓寬方式，由造橋國中前方平仁路設置造橋交流道聯絡道，經平仁路連接至苗14線後銜接至國道1號，再持續往前延伸，總長度約1.1公里，工程案拓寬幅度將由原路既有的12公尺寬改至16至18公尺寬，設置為雙向各兩車道。

    另外，苗栗縣政府交通工務處也提及，造橋交流道聯絡道因考量車道配置與車輛將行經的箱涵寬度，經調整後其間的錦成橋寬度將由16公尺增加至24.3公尺，增加左轉專用道以利車輛分流。

    由於造橋交流道聯絡道一案經費龐大，工程案地方自籌款中央免除，超出原核定無法補助的用地費約5500餘萬將由縣府自籌。

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