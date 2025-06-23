年產值逾5億！台南推環保養蚵 強化蚵棚回收再利用

台南市牡蠣養殖範圍約1400公頃，年產值逾超過億元。（台南市政府提供）

2025/06/23 18:19

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府持續推動蚵棚回收與浮具優化政策。台南市長黃偉哲今日於市政會議中指示農業局，積極輔導漁民回收舊式蚵棚與保麗龍浮具，導入耐用且環保的新式蚵棚，強化再利用處理量能，打造永續海洋環境。

農業局於市政會議專案報告指出，台南市目前牡蠣養殖範圍約1400公頃，年產量超過5000公噸、產值逾5億元。自2022年起至2025年期間，蚵棚總數從9000棚減至6125棚。市府自2018年至今已補助逾18萬顆EPP與HDPE材質改良式浮具，補助金額達1.33億元，有效替代保麗龍。

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在廢棄蚵棚回收作業方面，台南市已設置6處海岸回收區，由漁會負責將蚵棚上岸、清點與堆置，並建立申報與回收機制，未依放養量申報回收者將依規裁罰。回收的蚵棚除供粉碎製成燃料、有機肥，也與龍崎區農會合作研發海竹炭、除臭包與木煤氣發電，拓展再利用效益。

此外，台南市持續推動新式蚵棚示範模組，2023年迄今獲農業部漁業署補助3768萬元、補助204棚建置。為提升耐用性與抗浪能力，亦委託中山大學進行結構改良與錨錠系統分析，邀集專家與漁民共同優化設計，朝環保、高效、低污染的養殖模式邁進。

黃偉哲表示，傳統蚵棚使用竹架與保麗龍浮具，壽命短、易成為海廢來源，嚴重影響海岸生態。市府將持續與漁會合作輔導漁民，除杜絕焚燒或棄置行為，也鼓勵使用改良浮具，並結合中央資源與學術研究，共同精進材質與結構設計。

農業局長李芳林強調，將持續推動環保養蚵政策，透過源頭管理、科技升級與多元合作，兼顧產業發展與環境保護，為漁業永續與海洋保育建立典範。

台南市政府積極輔導漁民回收舊式蚵棚與保麗龍浮具。（台南市政府提供）

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