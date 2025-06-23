週日前高溫衝36度、午後防雷陣雨 週末注意熱帶系統發展

未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/06/23 17:51

〔記者林志怡／台北報導〕近期各地高溫不斷，中央氣象署指出，未來一週各地仍有30度以上高溫，且週日前西半部近山區平地、大台北盆地、花蓮地區仍有機會出現36度或以上高溫，明日天氣則與今日類似，台灣持續受到太平洋高壓影響，中午過後各地山區、大台北地區、宜蘭等有午後雷陣雨。

週三、週四因台灣周邊環境從西南風轉為偏南風至東南風，午後雷陣雨範圍往西部平地擴張，桃園以北平地、中南部近山區平地有午後雷陣雨；週五至下週一因太平洋高壓東退、台灣受到南方雲系影響，南部地區及台東有不定時短暫陣雨，其他地區雲量增多，有午後雷陣雨。

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此外，劉沛滕指出，週五後台灣南方海面容易有低壓發展，範圍從南海到菲律賓東方海面都有機會出現熱帶擾動或新的熱帶系統，且週末至下週環境都相對適合，但天氣系統實際會從什麼地方開始發展，等接近週末或下週才有機會比較明朗，還有待觀察。

至於氣溫方面，週四前各地仍高溫炎熱，西半部約33至35度，東半部約32至33度；週五後因雲量增多，白天高溫下降1至2度左右，但沒有下雨的時候，感受還是比較悶熱，週日前西半部近山區平地、大台北盆地、花蓮地區仍有機會出現36度或以上高溫。

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