武嶺自行車賽選手併排塞路惹議 公路局：查明屬實扣保證金

民眾PO照片在埔里人臉書社團，指自行車選手併排，趕時間的民眾只好逆向行駛超車。（圖擷自埔里人臉書社團）

2025/06/23 17:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕崇越盃武嶺自行車挑戰賽今天舉辦，參加人數達1600人，有些路段參加者併排騎車，趕上班民眾被迫跨雙黃線逆向行駛，時間耽擱還擔心被檢舉開罰，引發民眾抱怨抨擊，核准路權的公路局埔里工務段表示，確有自行車併排情況，若查明主辦單位未依交維計畫辦理，擬扣罰保證金；南投縣府教育處則強調，此次的用路爭議，除要求提檢討報告，今後也會從嚴審核主辦單位提的計畫。

由桃園市鐵人運動協會主辦的崇越盃武嶺盃自行車挑戰賽，今天有1600名愛好自行車運動的民眾參加，清晨從埔里地理中心碑出發，一路經台14線、台14甲線爬坡，上行到海拔3275公尺的武嶺。今天不是週休假日，但因參加人數非常多，騎士們為了超車有些路段併排騎車，在雙向僅兩線道的路段，後方的汽機車駕駛為了趕時間，只好跨越雙黃線到對向車道，變成逆向行駛，有民眾即拍下影片PO上地方臉書社團，引發很多網友共鳴。

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仁愛警方對此表示，建議主辦單位未來辦活動能落實選手約制管理，尤其是28日（週六）還有「永不放棄」挑戰巔峰武嶺自行車賽，請主辦單位能加派工作人員約制選手遵守交通規則。

核准路權的公路局埔里工務段則指出，看影片顯示自行車選手確有併排現象，已要求主辦單位就該次活動交維進行檢討，如查明未依審查時安排義交及交通疏導人員，將會扣罰保證金，也建議縣府將此次的情況納入爾後准駁活動的依據。

南投縣府教育處也強調，今天的是活動而非比賽，因此不能封路管制，該處會就今天發生的用路爭議，要求主辦單位提出檢討報告，縣府今後也會從嚴審核主辦單位提的交維等計畫。

網友PO出活動選手併排騎車在台14甲線道路。（圖擷自埔里人臉書社團）

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