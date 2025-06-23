希望急難救助基金會捐款 協助澎湖弱勢家庭辦理喪事

希望急難救助基金會，募捐善款協助弱勢家庭辦理喪事。（馬公市公所提供）

2025/06/23 18:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕希望急難救助基金會今（23）日前往菊島福園，致贈慰助金新台幣7萬元，協助一戶因病辭世且經濟困難的家庭辦理後事。馬公市長黃健忠、前市長葉竹林受邀出席，向遺屬致上關懷之意，並對基金會及眾多善心人士在短時間內動員捐助，表達高度肯定。

受助者為湖西鄉菓葉村陳姓男子，63歲，未婚無子，日前因肝硬化病逝於家中，喪事難以為繼，僅由胞弟處理後續。獲地方人士通報後，希望急難救助基金會迅速啟動援助機制，4小時內即籌得124位會員愛心捐款3萬元，結合雲林縣捐棺積福千歲慈悲關懷協會捐贈的3萬元，及基金會會員劉青風（柏萊科技印製股份有限公司董事長）個人再捐1萬元，合計7萬元，全數用於喪葬支出。

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馬公市長黃健忠表示，「在最困難的時刻，有人願意主動伸手，是這座城市最珍貴的風景。我很敬佩希望急難救助基金會的迅速行動，也感謝所有善心人士的實際付出，讓一位弱勢遺屬不至孤立無援。」

希望急難救助基金會執行長葉萬教指出，基金會致力於急難濟助多年，秉持「人溺己溺、慈悲喜捨」的初衷，長期串聯全台群組會員力量，讓善意能及時抵達。他表示：「這次能在極短時間內完成募集與致贈，是眾人接力、真心同行的成果。」

慰助儀式現場氣氛莊重溫暖，除黃市長與基金會成員外，亦有前馬公市長葉竹林、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、劉青風董事長及其子劉耕圖共同出席，表達對遺屬的誠摯關懷，也傳遞社會關照弱勢的正向力量。

馬公市長黃健忠，將善款轉交給喪家。（馬公市公所提供）

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