累積達7145顆星等！台南優良市集與樂活名攤輔導課程開跑

南市市場處透過輔導課程，希望能吸引更多年輕族群與家庭客群深入體驗、探索台南在地市場。（台南市政府提供）

2025/06/23 18:28

〔記者王姝琇／台南報導〕南市配合經濟部優良市集暨樂活名攤評核，累積星等數達7145顆。台南市場處將於8月11日至9月15日辦理10場輔導課程，加強市集及攤商競爭力，持續推動市場朝向現代化、智慧化及永續發展邁進，即起開放報名。

市長黃偉哲說，為讓台南市集及名攤更具競爭力，今年特別在溪南及溪北地區各辦理5場次輔導課程，並邀經濟部評審團老師及業界專家擔任講師，以市場攤商與管理者為核心對象，推出市場及攤鋪位軟硬體升級輔導課程，針對市場經營弱點，提供從硬體設計到軟體經營的全方位知識，期望推動市場朝向現代化、智慧化及永續發展邁進。

請繼續往下閱讀...

經發局長張婷媛表示，課程聚焦「賣弄風格：打造你的品牌力」、「鞏固客源：顧客緣來不難」、「市場新風格：老市場新視野」、「市場網紅力：讓你的攤位被看見」、「提升顏值：舊市場新風格」五大主軸，針對市場發展趨勢與攤商實務需求量身打造，涵蓋攤位美學設計、品牌故事導入、社群行銷技巧、環境提升、多元支付導入、顧客服務及永續經營等核心議題。

市場處處長王俊博說，傳統市場不僅是城市的生活記憶，更是地方經濟與文化的重要據點，期許10堂課成為攤商轉型升級的起點，提升市場整體形象與服務品質，讓台南市場成為市民生活中不可或缺的魅力場域。課程於8月11日至9月15日的每週一開課，授課對象為本市公有零售市場、列管夜市攤商及市場管理人員。名額有限，即日起開放線上報名，額滿為止。

花園夜市是112年度南部唯一五星夜市。（台南市政府提供）

淺草青春新天地是南市市場處114年度的輔導重點之一，期能爭取五星佳績。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法