為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    玉山八通關步道大雨頻崩坍 緊急架繩、拓路基搶修

    玉山八通關步道近期每遇大雨就崩坍，玉管處緊急派員架設繩索，拓寬步道路基搶修，並提醒汛期入山應注意天氣與路況，維護登山安全。（玉管處提供）

    玉山八通關步道近期每遇大雨就崩坍，玉管處緊急派員架設繩索，拓寬步道路基搶修，並提醒汛期入山應注意天氣與路況，維護登山安全。（玉管處提供）

    2025/06/23 17:38

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區最近午後都會出現雨勢，惟在八通關步道東埔與觀高路段，卻因步道地質不穩，每遇大雨就出現崩坍，玉山國家公園管理處緊急派員架設繩索，拓寬路基搶修，考量山區進入汛期，玉管處也提醒山友應留意天氣與路況，做好風險評估，以維登山安全。

    玉管處表示，八通關步道東埔至4.5K的雲龍瀑布前，民眾不用申請就能直接前往，惟受連日午後大雨影響，沿路在2.7K、3.1K、4.0K出現多處崩坍，另在靠近觀高的11.2K、11.6K，也分別有坍方與樹倒阻斷通行。

    經派員前往鋸除倒木，並在崩坍路段拓寬路基、架設繩索，目前山友只要抓著確保繩，並踩穩步道踏點，就能緩慢通過，惟近期山區仍因時常下雨，山友行經相關路段仍應注意路況，若出現較大崩坍切勿勉強通過，應儘速通報並及時撤退，以維護登山安全。

    玉山八通關步道近期每遇大雨就崩坍，玉管處緊急派員架設繩索，拓寬步道路基搶修，並提醒汛期入山應注意天氣與路況，維護登山安全。（玉管處提供）

    玉山八通關步道近期每遇大雨就崩坍，玉管處緊急派員架設繩索，拓寬步道路基搶修，並提醒汛期入山應注意天氣與路況，維護登山安全。（玉管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播