玉山八通關步道大雨頻崩坍 緊急架繩、拓路基搶修

玉山八通關步道近期每遇大雨就崩坍，玉管處緊急派員架設繩索，拓寬步道路基搶修，並提醒汛期入山應注意天氣與路況，維護登山安全。（玉管處提供）

2025/06/23 17:38

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區最近午後都會出現雨勢，惟在八通關步道東埔與觀高路段，卻因步道地質不穩，每遇大雨就出現崩坍，玉山國家公園管理處緊急派員架設繩索，拓寬路基搶修，考量山區進入汛期，玉管處也提醒山友應留意天氣與路況，做好風險評估，以維登山安全。

玉管處表示，八通關步道東埔至4.5K的雲龍瀑布前，民眾不用申請就能直接前往，惟受連日午後大雨影響，沿路在2.7K、3.1K、4.0K出現多處崩坍，另在靠近觀高的11.2K、11.6K，也分別有坍方與樹倒阻斷通行。

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經派員前往鋸除倒木，並在崩坍路段拓寬路基、架設繩索，目前山友只要抓著確保繩，並踩穩步道踏點，就能緩慢通過，惟近期山區仍因時常下雨，山友行經相關路段仍應注意路況，若出現較大崩坍切勿勉強通過，應儘速通報並及時撤退，以維護登山安全。

玉山八通關步道近期每遇大雨就崩坍，玉管處緊急派員架設繩索，拓寬步道路基搶修，並提醒汛期入山應注意天氣與路況，維護登山安全。（玉管處提供）

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