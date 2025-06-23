彰化縣環保局「用這招」 垃圾回收可再加快一倍

可透視的垃圾袋可以加快回收速度。（員林市清潔隊提供）

2025/06/23 18:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕為提升垃圾分類成效、減少收運延誤與破袋檢查，彰化縣環境保護局推動使用「可透視垃圾袋」政策，員林市清潔隊將從七月一日起正式宣導試辦，初期優先於市內近80個公寓大廈推動。公所估計，如果人人都能用可透視性垃圾袋，可省去破袋檢查時間，回收時間可望加快一倍，呼籲市民踴躍配合，一起讓垃圾分類更有效率、更安全。

員林清隊長張道强表示，「可透視垃圾袋」就是可以從垃圾袋的外表，大致看清內容物，此政策將於人口密集的公寓大廈先試辦，讓清潔隊員能在收運過程中快速目視垃圾內容，及早發現未分類或混入危險物品的情形，大幅降低退運風險並提升安全性。

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張道强指出，「可透視垃圾袋」政策，可望進一步提升稽查效率，常見如紅白背心袋、紅色透明袋、藍色袋等皆可作為使用選項。新政策主要鼓勵市民朋友於丟棄「一般垃圾」時使用透明或半透明袋款，隊員可透過目視可透視垃圾袋可快速分辨是否袋內有混雜回收物或危險物品，如此不僅可避免將垃圾袋破開檢查並能有效縮短稽查時間、提高垃圾車準點收運率，也幫助市民逐步建立分類習慣。

至於資源回收（如寶特瓶、鐵鋁罐、紙類等），則不限袋色、袋口也不必綁緊，只要方便投遞且分類正確即可，提醒民眾切勿混入廚餘或一般垃圾，以免被退回。

張道强強調，雖然目前仍屬試辦階段，但垃圾減量與分類必須仰賴市民朋友們參與。「使用可透視垃圾袋，好處多更多」，他說，未來清潔隊也會持續觀察實施成效，滾動式調整政策，視情況擴大推廣範圍，與市民攜手打造更有效率、更整潔的生活環境。

可透視的垃圾袋可以加快回收速度。（員林市清潔隊提供）

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