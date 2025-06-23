學生一年前科展獎項被撤銷 中一中：尊重決議

台中一中學生去年科展獎項被取消。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/23 18:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中2名學生去年獲科展第一名及2025年台灣國際科展第4名的作品，遭網友爆料疑似抄襲，國立台灣科學教育館今開會重新審核作品後，認為學生雖有進行研究之實，但部份數據收集及處理有違研究倫理，決議撤銷所獲獎項，追回獎金；台中一中指出，尊重科教館的專業審查與相關決議，後續相關畢業生在本次決議後續所需之協助，學校將盡力提供輔導與支持。

台中一中2名學生去年參加科展作品「硫下光的成醛—發光二極體促進二硫縮醛合成之研究」，被網友質疑研究中未明顯宣稱參考期刊數據，出現與文獻高度一致的曲線，科教館接獲檢舉後，今請專家重新審核作品，認為科展作品2名學生雖有進行研究之實，但數據收集及處理、全國科展作品說明書及國際科展研究報告內容部分，有違反研究倫理之情事。

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科教館下午決議撤銷該作品於「第64屆中小學科學展覽會」及「2025年台灣國際科學展覽會」參展資格及所獲獎項，中小學科展第一名（獎金4萬元）、台灣國際科展第4名、獎金5000元，並追回獎狀及獎金，2位作者及指導教師停止參加「中華民國中小學科學展覽會」及「台灣國際科學展覽會」1年。

對此，台中一中指出，尊重國立台灣科學教育館的專業審查與相關決議；當事畢業生後續在本次決議後續所需之協助，學校將盡力提供輔導與支持。

台中一中指出，該校專題研究課程，教師均會安排學術倫理主題課程，未來也將與師生持續努力，深化研究素養與倫理意識；另中一中指出，科學教育是國家發展的根本，也是培育未來人才的重要基石，感謝所有辛勤投入第一線教學的老師們，將持續支持並鼓勵教師專業發展，為國家未來持續培養優秀的科學人才。

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