好客民宿首次跨海澎湖舉辦訓練課程 歡迎踴躍報名

澎湖1300餘家民宿，只有130多家好客民宿。（民眾提供）

2025/06/23 17:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署主辦的好客民宿輔導訓練課程-初階課程，今年首度移師離島澎湖開課，7月7日至8日在澎湖元泰大飯店舉行，歡迎澎湖民宿業者把握難得機會，踴躍報名參加，減少以往必須來回台灣本島上課奔波之苦。

「好客民宿遴選活動輔導訓練課程」，旨在強化台灣民宿的服務品質，並輔導民宿在軟硬體方面持續精進。這是一個難得的機會，由承辦單位跨海抵澎在「元泰大飯店」舉辦。讓民宿經營者能夠提升自身的專業能力，為旅客更能提供優質的住宿體驗。

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課程內容包含：透過數位工具提升顧客關係與吸引力、民宿法規與永續政策解說、客訴大逆襲化危機為轉機的客訴處理、提升房務品質的關鍵方法、用手機攝影掌握流量密碼、永續旅遊趨勢與經營策略，課程內容精彩務實。

參加者在完成課程後，將獲得結業證書，並取得申請第二階段好客民宿實地訪查資格，有機會可以獲得交通部觀光署對優質民宿認證「好客民宿」標章的殊榮。歡迎澎湖所有「未獲得好客民宿標章」的合法民宿報名參加，期待各位業者踴躍報名，共同提升台灣民宿的服務品質。

報名網址：https://supr.link/cq09s，或諮詢聯絡電話：（02） 2703-3500分機172李小姐、204謝小姐、234陳先生、183洪小姐，或加入官方Line：@479ahkdj 以獲取更多資訊。

好客民宿為交通部觀光署認可，有效提升民宿品質。（民眾提供）

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