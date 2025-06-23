博愛座將改優先席 交通部：三讀後配合修法

立法院社福及衛環委員會23日審查通過「身心障礙者權益保障法第53條修正草案」，博愛座將走入歷史，改名為「優先席」。（記者蔡昀容攝）

2025/06/23 16:46

〔記者蔡昀容／台北報導〕立法院社福及衛環委員會今天（23日）審查通過「身心障礙者權益保障法第53條修正草案」，將博愛座改名為「優先席」，乘坐對象也將老弱婦孺修正為「有其他實際需要者」。交通部表示，待修法完成三讀、總統公布後，依據配合修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」。

立法院社福及衛環委員會審查通過身心障礙者權益保障法第53條，擬將大眾運工具設置博愛座優先乘座對象之「老弱婦孺」修正為「其他實際需求者」，並將「博愛座」修正為「優先席」。

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會中也通過立委劉建國所提附帶決議，請交通部、衛福部訂定統一圖示，供各大眾運輸工具業者運用，統一全國一致性標示，並請兩部研議優先席多元宣導措施，請各大運輸業者共同宣導，輔以人員廣播提醒，讓社會大眾發揮禮讓精神及同理心，並尊重他人使用權利。

對此，交通部表示，「身心障礙者權益保障法」母法發布後，子法半年內會配合修正完成，未來將適用於台鐵、高鐵、捷運、公車等無對號座的車廂；交通部先前已研擬統一圖示，後續會與衛福部共同訂定最終版本及多元宣導措施。

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