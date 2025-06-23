為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    博愛座將改優先席 交通部：三讀後配合修法

    立法院社福及衛環委員會23日審查通過「身心障礙者權益保障法第53條修正草案」，博愛座將走入歷史，改名為「優先席」。（記者蔡昀容攝）

    立法院社福及衛環委員會23日審查通過「身心障礙者權益保障法第53條修正草案」，博愛座將走入歷史，改名為「優先席」。（記者蔡昀容攝）

    2025/06/23 16:46

    〔記者蔡昀容／台北報導〕立法院社福及衛環委員會今天（23日）審查通過「身心障礙者權益保障法第53條修正草案」，將博愛座改名為「優先席」，乘坐對象也將老弱婦孺修正為「有其他實際需要者」。交通部表示，待修法完成三讀、總統公布後，依據配合修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」。

    立法院社福及衛環委員會審查通過身心障礙者權益保障法第53條，擬將大眾運工具設置博愛座優先乘座對象之「老弱婦孺」修正為「其他實際需求者」，並將「博愛座」修正為「優先席」。

    會中也通過立委劉建國所提附帶決議，請交通部、衛福部訂定統一圖示，供各大眾運輸工具業者運用，統一全國一致性標示，並請兩部研議優先席多元宣導措施，請各大運輸業者共同宣導，輔以人員廣播提醒，讓社會大眾發揮禮讓精神及同理心，並尊重他人使用權利。

    對此，交通部表示，「身心障礙者權益保障法」母法發布後，子法半年內會配合修正完成，未來將適用於台鐵、高鐵、捷運、公車等無對號座的車廂；交通部先前已研擬統一圖示，後續會與衛福部共同訂定最終版本及多元宣導措施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播