蘭嶼黑小米復育有成 將辦豐收祭迎遊客

蘭嶼黑小米。（記者黃明堂攝）

2025/06/23 17:42

〔記者黃明堂／台東報導〕蘭嶼特有種的黑小米因栽培不易，面臨滅種危機，經台東區農業改良場協助保種復育有成，得以在島上穩定種植；蘭嶼鄉公所舉辦「蘭嶼黑小米豐收祭」，6月開始系列活動，將在7月12日進行慶典，邀請全台民眾在夏季前來蘭嶼作客，感受兼具壯麗自然美景與深厚文化傳統的南島風情。

蘭嶼鄉公所秘書謝春英說，豐收祭在蘭嶼原本是各部落自行舉辦的祭儀，因文明的進入，約30年前才開始有部落聯合舉行，召集者必須是德高望重的已婚男性，禁忌相當多，才能確保家族興盛；在蘭嶼，小米的價值高過所有農作物，因為它有豐富營養，在飢荒的時候，是重要糧食，婦人生小孩也吃小米粥以充沛奶水。

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蘭嶼鄉野銀社區是蘭嶼黑小米發源地，社區發展協會說，在祈福祭典中，黑小米是非常重要的主角之一，是逹悟族重要穀糧，也是慶典祈福聖物。一串米穗由上千顆米粒組成，象徵著滿滿祝褔，因為它是蘭嶼島特有種產物，也是唯一能夠長久保存的穀物，僅有貴賓或很重要的朋友才會獲得此等珍貴的黑小米伴手禮。

台東區農業改良場場長陳信言說，蘭嶼特有種的黑小米栽培不易，產量原本就不多，且島上颱風多，一次颱風就可能讓尚未熟成的黑小米盡毀，處於絕種危機中，因此，農改場協助選拔優良易植品系，提高抗病力，再將種子送給族人種植，已成功復育，可穩定栽培，且為避免颱風滅種，還進行了異地保種計畫，場內保有50公斤的種子，可以確保種原延續。

蘭嶼鄉野銀社區發展協會理事長曾佑雄表示，今年規劃了黑小米豐收祈福祭系列活動，透過與在地農民、手工藝者、婦女團體、青年返鄉者等共同合作，整合部落及地方資源，凝聚居民共同發揚與延續黑小米文化。

「黑小米豐收祈福祭」從6月份開始推出主題系列活動，內容包含達悟族文化傳承體驗、黑小米花海漫遊、地下屋導覽、芋頭梯田走讀、拼板舟文化解說、森林文化體驗、風味野食餐桌、搗小米歌謠課程等。從黑小米文化教育，到每週六於部落舉辦的主題市集與表演活動，並於7月12日舉辦黑小米豐收祭，完整展現小米祭的文化意涵。活動期間結合部落遊學、農事換工體驗與深度旅遊行程，讓遊客能以參與者的角色走進部落生活，實際感受部落迷人魅力。

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