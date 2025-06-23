中一中學生全國科展冠軍違反研究倫理 撤銷資格追回獎金並禁賽1年

中一中學生全國科展冠軍作品被判違反研究倫理，科教館今日撤銷其獲獎資格、追回獎金並禁賽1年。（記者林曉雲翻攝）

2025/06/23 16:57

〔記者林曉雲／台北報導〕第64屆全國中小學科展第一名及2025年台灣國際科展第4名，台中一中學生作品「硫下光的成醛—發光二極體促進二硫縮醛合成之研究」，被質疑涉及抄襲，其中的「電子順磁共振（EPR）」圖譜與某篇英語論文EPR實驗圖譜高度相似。國立台灣科學教育館今（23）日表示，經召開專業審查會議，2位作者及指導老師到審查會說明，顯示2位學生確實有進行研究之實，惟數據收集及處理、全國科展作品說明書及國際科展研究報告內容部分，有違反研究倫理之情事，決議撤銷所獲獎項，追回獎金共4.5萬元，2位作者及指導教師禁止參展1年。

電子順磁共振（EPR）是用來偵測自由基的儀器技術，圖譜特徵如高度雷同，代表資料來自相同來源，台中一中學生作品中未明顯宣稱參考期刊數據時，出現與文獻高度一致的曲線，引發網友質疑。

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科教館說明，今（114）年6月16日及今（23）日召開2次專業審查會議，今日並邀請2位作品作者及指導老師親自到審查會現場說明，根據2位作者及指導教師之陳述、實驗操作流程順序之描述、檢附之實驗日誌、校方提供之學生出勤紀錄等，皆顯示2位學生確實有進行研究之實，惟數據收集及處理、全國科展作品說明書及國際科展研究報告內容部分，有違反研究倫理之情事。

科教館表示，經審慎評估及審查委員專業判定，確認該作品有違反研究倫理之實，依據「中華民國中小學科學展覽會實施要點」及「臺灣國際科學展覽會實施要點」，決議撤銷該作品於「第64屆中小學科學展覽會」及「2025年台灣國際科學展覽會」參展資格及所獲獎項，中小學科展第一名（獎金4萬元）、台灣國際科展第4名、獎金5000元，並追回獎狀及獎金，2位作者及指導教師停止參加「中華民國中小學科學展覽會」及「台灣國際科學展覽會」1年。

科教館強調，自2022年起積極推廣研究倫理觀念，並於台灣網路科教館網站設置「科展研究倫理系列」專區，提供學習影片資源，每年中小學科展縣市說明會、高中職科展宣導推廣活動、教師研習、科展報名注意事項、報名表及評審總召集人頒獎典禮講評時，均一再強調和宣導研究倫理之重要性，十分重視研究誠信，持續宣導師生建立正確的研究態度，提升校內審查能力與責任意識，也呼籲全國師生珍惜研究成果，恪守學術倫理，維護科學研究之誠信與公正，共同營造優質且公平的學術環境。

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