四季節氣遊！台南雙層巴士盲盒旅遊 7路線待解鎖

台南「雙層巴士盲盒旅遊」夏季場帶領民眾前往龍崎區、關廟區，體驗從產地走向餐桌。（圖由台南市政府提供）

2025/06/23 17:01

〔記者王姝琇／台南報導〕觀旅局推出「雙層巴士盲盒旅遊」展現台南四季節氣特色，夏季場「夏饗風味．傳統美味」前往龍崎嶇、關廟區，帶民眾從產地走向餐桌，接續的7場季節遊程邀喜歡美食、手作的民眾，來體驗台南獨特的旅遊假期。

「台南雙層巴士盲盒旅遊」以四季節氣與八大特色主題，帶領旅客走訪台南山區、海濱與鄉間風光，無論深入體驗地方文化或品嚐地道小吃，都能深刻感受台南豐富多元的旅遊魅力，參加遊程並填寫問卷，還有機會抽中星級飯店雙人住宿券。

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觀旅局長林國華說，甫結束的夏季遊程來到龍崎筍田，拜訪在地出身、擁有豐富辦桌經驗的總舖師盧正治，深入了解融合綠竹筍、鳳梨與放山土雞的「龍崎三寶」，以及蘊含人情味的傳統辦桌文化。旅客們體驗挖竹筍的樂趣，再到「臻饌食堂」親自動手烹調，並享用以當季在地食材打造、充滿台南風味的客製化辦桌料理。餐後再前往林秋茂鳳梨園，由資深鳳梨達人講解鳳梨品種特色與採收技術，旅客也親自走進果園摘採鳳梨。遊程不僅滿足旅客味蕾，更深入認識台南土地的故事。

市長黃偉哲表示，藉由盲盒旅遊開箱有深度且有溫度的在地行程，讓大家認識食材、節氣與體驗活動，感受台南土地所孕育出的豐饒與人情味。龍崎區擁有獨特的沙質土壤，栽種的竹筍風味別具一格；關廟區則以鳳梨聞名，深受消費者喜愛。

待解鎖7條路線將陸續登場，四大節氣行程亮點8月9日祭出「田野秋收．永續農趣」、11月8日「暖冬食補．文旅慢行」；八大特色主題行程則還有7月19日「夏味漁樂．海味巡航」、9月6日「柚香流轉．秋日慢行」、10月25日「秋季限定．滾滾牧草」、11月1日「冬味海鮮．漁村慢遊」、11月15日「迎福走春．香韻台南」，邀民眾把握機會一起解鎖台南獨特在地魅力。

台南「雙層巴士盲盒旅遊」夏季場，民眾到龍崎筍田體驗挖竹筍的樂趣。（圖由台南市政府提供）

台南「雙層巴士盲盒旅遊」夏季場，民眾到關廟鳳梨園親自摘採鳳梨。（圖由台南市政府提供）

台南「雙層巴士盲盒旅遊」夏季場帶領民眾前往龍崎區、關廟區，體驗從產地走向餐桌。（圖由台南市政府提供）

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