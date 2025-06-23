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    澎湖教師介聘爆不公 教育處：明年度統一控管

    澎湖學校老師介聘開缺作業，澎湖教育產業工會質疑不公。（示意圖民眾提供）

    澎湖學校老師介聘開缺作業，澎湖教育產業工會質疑不公。（示意圖民眾提供）

    2025/06/23 17:38

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對全國教育產業總工會、澎湖縣教育產業工會質疑，澎湖縣政府教師介聘開缺亂象叢生。澎湖縣政府教育處表示，在辦理教師缺額公告前，均會與各校逐一協調確認用人需求。明年度會檢討相關規範措施，統一控管各校代理老師比例。

    根據澎教產理事長薛亦凡表示，澎湖學校在代理教師再聘作業充滿亂象，部分聘任程序疑似未依教育法規規定，導致學生受教權受影響、教師權益受損，出現「有教師證的代理教師無學校可去」，「沒教師證的代理教師卻繼續留任」不合理現象，呼籲澎湖縣教育處應正視問題，依法行政，確保聘任制度的公平透明。

    澎湖縣政府教育處表示，在辦理教師缺額公告前，均會與各校逐一協調確認用人需求。部分學校因課程需求、特殊專長類科（如體育、英語、藝文等）或教學連續性等因素，確實會有控留代理教師缺額的情形，作為學校人力運用的彈性空間。

    教育處尊重學校基於實際教學及發展需求所作的人力安排。不過，也瞭解各界對於正式教師介聘機會的關心，因此教育處將於明年度檢討相關規範，朝向統一原則控管各校代理教師比率，並兼顧正式教師權益與學校教學穩定。

    薛亦凡表示，聘任制度若不透明、不依法，將嚴重打擊具資格的合格教師，更危及學生的教育品質，學校不應以「便利性」為由，違規再聘未具資格人員；教育處亦不應消極作為，放任學校互踢皮球、規避監督責任。

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