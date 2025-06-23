從復育到推廣 南庄橙成世界級生態多樣性永續典範

林保署署長林華慶（左起）、果醬專家柯亞、蓬萊部落長老根誌優。（記者楊媛婷攝）

2025/06/23 17:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕南庄橙為台灣特有種，是過去賽夏族必備品，一度瀕臨絕種，農業部林業保育署和中興大學、台大、南庄蓬萊部落合作，將南庄橙種回南庄，目前已逾3千株，林保署長林華慶今 （23日）表示，該署已就南庄橙的特殊成分申請專利，南庄橙從瀕危到復育應用甚至有機會拿專利，將是世界首例。

果醬專家柯亞屢次以南庄橙為原料所製作的果醬，有濃厚花香，味道酸甜清雅，微帶大人感苦味，於英國世界果醬大賽鍍金，這顆南庄橙則一度瀕臨絕種，林保署署長林華慶指出，2018年時委託當時在中興大學執教、目前擔任林試所所長曾彥學盤點國有森林中具有園藝景觀價值的植物，當時盤點有106種潛力樹種，南庄橙就名列其中，該署於當時和南庄蓬萊部落推動森林共管，而南庄橙過去的原生地之一就在蓬萊部落，2020年起攜手族人共同復育，盼回復當地的生態多樣性。

請繼續往下閱讀...

林華慶進一步指出，南庄橙樹苗成長緩慢，加上容易受到病害影響，復育速度難以加快，但在眾人努力下，目前已在南庄蓬萊部落種植逾3千株，他也透露，該署還有委託台大團隊針對南庄橙的果皮、精油等分析，就南庄橙具有特殊成分申請專利，因目前還在申請專利中，該特殊成分的用途尚無法對外透露，不過南庄橙從瀕危到推廣應用，並重新回到賽夏族的生活永續利用，國際將此成果視為教科書等級的回復生態多樣性案例，林保署也將成果帶到今年舉行的聯合生物多樣性第16次締約方大會簡報。

柯亞表示，果醬是封存的藝術，封存住風味、人的意念、時間與土地的味道，果醬可以成為不同族群間共同的語言，她說很多食物的風味會隨時間遞嬗消失，守護風味也是守護傳統，她盼台灣特有種南庄橙所製作的果醬，也能成為台灣遞向世界的名片。

為讓更多人知道南庄橙的美好，林保署將即起到7月6日在台北Boven雜誌圖書館舉行「給世界的南庄橙」展覽，有學者專家的對談了解一度消失的南庄橙，還能一品以南庄橙果醬製作的限定餐點。

林保署即起到７月６日在台北Boven雜誌圖書館舉行「給世界的南庄橙」展覽，提供南庄橙果醬製作的限定餐點。（記者楊媛婷攝）

林保署即起到７月６日在台北Boven雜誌圖書館舉行「給世界的南庄橙」展覽，提供南庄橙果醬製作的限定餐點。（記者楊媛婷攝）

林保署即起到７月６日在台北Boven雜誌圖書館舉行「給世界的南庄橙」展覽，提供南庄橙果醬製作的限定餐點。（記者楊媛婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法