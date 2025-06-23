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    頭份建國國中新學期增加6班 蓋組合屋、貨櫃屋應變

    新學期增加6班，頭份建國國中蓋組合屋、貨櫃屋應變。圖為動土畫面。（校方提供）

    新學期增加6班，頭份建國國中蓋組合屋、貨櫃屋應變。圖為動土畫面。（校方提供）

    2025/06/23 17:31

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕人口高居苗栗縣之冠的頭份市，除了頭份國中校舍不足曾獲前行政院長蘇貞昌允諾全額補助1億2千多萬元增建20間教室，凸顯頭份市人口增加現象。同樣位於頭份市市區的建國國中，因新學期將增加6班，既有教室已經「爆滿」不足以提供學生上課空間，校方只好向縣府爭取經費補助，先蓋組合屋和貨櫃屋應對，校方估計8月中可完工。

    建國國中校長方麗萍說，建國國中已經連續2個新學年度增班，114學年度將增加6班、180名學生，既有校舍空間已經不足以應付，只好先透過組合屋、貨櫃屋方式度過，將建設4間組合屋，2間做為一般教室，其他2間則為分科教室；至於貨櫃屋則因學校資源回收室、體育器材室已經打掉作為一般教室，新建3間貨櫃屋將接替相應功能。

    方麗萍分析，除了頭份市人口增長因素，建國國中近幾年升學成績亮眼、學校積極發展國際交流平台獲得肯定，成為新生人數增加原因。

    不過，頭份市頭份國中、建國國中陸續出現教室空間不足，與縣內其他以農業為主鄉鎮，招生難度高也形成強烈對比，更讓苗北雙子城頭份市、竹南鎮受益於竹科竹南園區狀況更顯著。

    新學期增加6班，頭份建國國中蓋組合屋、貨櫃屋應變。（校方提供）

    新學期增加6班，頭份建國國中蓋組合屋、貨櫃屋應變。（校方提供）

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