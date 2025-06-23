從受助到自信助人！ 新北廣福國小李威廷突破聽障獲表揚

廣福國小學生李威廷平時樂於助人，展現出自信一面。（記者陳奕劭攝）

2025/06/23 17:19

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府今天（23日）舉行「113學年度模範生暨優秀身心障礙學生表揚合影活動」，由市長侯友宜表揚411位優秀學生。其中新北市土城區廣福國小三年級學生李威廷突破聽力障礙，從受助到主動助人，在學校展現自信，獲得優秀身心障礙學生表揚。

侯友宜表示，此次受獎學生是學業上優秀典範，更包含勇於面對挑戰的優秀身心障礙學生，他們不僅是學校裡閃亮的存在，也是全體師生學習的榜樣。

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得獎學生中，廣福國小學生李威廷勇於突破聽力障礙，從仰賴他人協助，到如今主動積極助人，以正向態度面對人生，展現堅強意志與自信，他表示，與市長合影超開心，從沒想過有這個機會。

李威廷分享，每天在課堂做了許多事，常常要跑班，其中他最喜歡電腦課，因為老師上課輕鬆，最不拿手的科目是英文，很常聽不懂，但老師會帶他複習。

三重高中國中部學生張巧欣自幼面臨學習障礙，曾多次遭課後機構婉拒，但她仰賴特教老師與家人支持，學業日益進步，如今她能獨立完成作業。

萬里國中學生陳玉欣雖然行動不便，仍時刻展現自信，放學後相約共讀或公園活動。即使握筆困難，她仍堅持每個字工整書寫，補齊缺課進度。

丹鳳國小學生洪子晴自幼聽覺障礙，意志堅定的她在藝術領域中找到自我，畫作曾遠赴日本參展。她也積極投入體育活動，超越身體的聽覺限制，展現決心。

教育局長張明文表示，每位獲獎學生的故事都是充滿溫度的教育旅程，尤其優秀身心障礙學生求學路遭遇更多困難，但每一個來表揚的孩子都展現自信笑容，保有樂觀、積極向上的態度，令他覺得今天非常有意義。

萬里國中學生陳玉欣雖行動不便，卻始終保持樂觀挑戰。（記者陳奕劭攝）

新北市政府今天舉行「113學年度模範生暨優秀身心障礙學生表揚合影活動」，由市長侯友宜表揚411位優秀學生。（記者陳奕劭攝）

三重高中國中部學生張巧欣，自幼即面臨無數障礙，但她始終不放棄學習。（新北教育局提供）

三重高中國中部學生張巧欣（左二）克服萬難，在家人的支持下穩定成長。（新北教育局提供）

丹鳳國小學生洪子晴具備小藝術家氣質，突破聽覺限制展現體育及藝術的天份。（新北教育局提供）

萬里國中學生陳玉欣（右1）樂於接觸多元生活，她與關愛她的老師們共同合影。（新北教育局提供）

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