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    南市3區綠鬣蜥氾濫成災！ 南山公墓1晚抓300隻

    南市農業局統計，今年至5月底已捕獲8000多隻綠鬣蜥。（南市農業局提供）

    南市農業局統計，今年至5月底已捕獲8000多隻綠鬣蜥。（南市農業局提供）

    2025/06/23 16:28

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員周奕齊今質詢關切綠鬣蜥是否擴散至山區及捕捉情形，南市農業局說明，南市綠鬣蜥發源地為三爺宮溪，以南區及仁德區捕獲的數量最多，統計今年至5月底已捕獲8000多隻 ，主要集中在南區、仁德及鹽水等3區，數量占98％之多。

    其中，最多的3個行政區中，尤以南區的南山公墓一帶的數量最多，今年迄今已捕捉5000多隻，有時一晚都可捕捉到2、300隻，由於當地緊鄰府城市區，目前委外廠商已派員進駐持續捕捉，避免擴散至市區。

    市議員周奕齊表示，綠鬣蜥目前是否擴散至山區？農業局長李芳林說，目前主要集中的三爺宮溪流域，如果有通報就會派人捕捉。

    農業局森保科長朱健明表示，今年玉井、南化、楠西、左鎮及龍崎等山區並無捕捉記錄，顯示並未擴及山區。今年南市1至5月，全市共捕獲8198隻，以南區的數量5890隻最多，主要集中在南山公墓及周邊綠地，其次為仁德區1653隻，另外八掌溪流域的鹽水區也有528隻，為南市捕獲最多的3個行政區。

    農業局表示，三爺宮溪因位於偏僻地區，人為開發較少，適合綠鬣蜥族群繁衍，因大量繁殖且有部分點位難以到達，影響移除進度。今年綠鬣蜥的移除策略為採集中人力捕捉，逐一熱點集中處理，目前執行已初見成效，只要接獲通報會立刻派員處理，並優先處理民生及公共安全的熱點區域，包括火化場及竹溪流域周遭為首要清除區域，接續清除二仁溪、三爺宮溪、鹽水溪、急水溪、八掌溪流域等區域。

    南市捕獲的綠鬣蜥，主要集中在三爺宮溪流域的南區和仁德區。（南市農業局提供）

    南市捕獲的綠鬣蜥，主要集中在三爺宮溪流域的南區和仁德區。（南市農業局提供）

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