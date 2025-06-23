用路人注意！桃園市立美術館人行空橋吊裝 6/28起6階段交管

桃園市立美術館施工中，預計2026年竣工。 （資料照，記者李容萍攝）

2025/06/23 17:17

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立美術館新建工程之人行連通空橋工程去年12月開工，目前進入空橋鋼構吊裝作業，桃市府新建工程處表示，吊裝工程將於28日開始，預計8月30日完工，28日起中壢區高鐵南路二段公園路及文德路將實施6階段施工管制。

新工處表示，人行連通空橋工程主要銜接桃美館本館及兒童美術館，以提升行人通行安全與兩館間連結便利性，28日起開始進行空橋鋼構吊裝作業，施工範圍涵蓋高鐵南路二段與公園路、文德路等2個路口，將分6個階段施作及交通管制。

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新工處表示，前期3階段分別為，第1階段6月28日至7月5日，每天上午9點至下午4點30分管制「高鐵南路二段南下慢車道（自公園路起至文德路）」，日間管制夜間開放；第2－1階段自7月6日7月9日，每天上午9點至下午4點30分管制「高鐵南路二段南下慢車道（自公園路起至文德路）」，24小時全時段管制「高鐵南路二段南下內側第3快車道（自公園路起至文德路）」；第2－2階段自7月9日至7月15日，每日晚間10點至隔天上午6點管制「高鐵南路二段南下內側第2、第3快車道（自公園路起至文德路）」，24小時全時段管制「高鐵南路二段南下內側第3快車道（自公園路起至文德路）」。

新工處表示，第3階段自7月16日至114年7月25日，每日晚間10點至隔天上午6點管制「高鐵南路二段南下內側第1、第2、第3快車道，自公園路起至文德路止」，24小時管制「高鐵南路二段南下內側第3快車道（自公園路起至文德路）」，各階段期程可能因天候影響或工程進度略有彈性調整，施工期間將階段性占用部分車道，施工路段行車速限調降為30公里，請民眾配合交管人員導引，並留意交維告示小心行駛。

桃園市立美術館新建工程之人行連通空橋工程，目前已進入空橋鋼構吊裝作業，28日起中壢區高鐵南路二段公園路及文德路將實施6階段施工管制，桃市府新工處先行公布前3階段交管措施。（新工處提供）

桃園市立美術館新建工程之人行連通空橋工程，目前已進入空橋鋼構吊裝作業，28日起中壢區高鐵南路二段公園路及文德路將實施6階段施工管制，桃市府新工處先行公布前3階段交管措施。（新工處提供）

桃園市立美術館新建工程之人行連通空橋工程，目前已進入空橋鋼構吊裝作業，28日起中壢區高鐵南路二段公園路及文德路將實施6階段施工管制，桃市府新工處先行公布前3階段交管措施。（新工處提供）

桃園市立美術館新建工程之人行連通空橋工程，目前已進入空橋鋼構吊裝作業，28日起中壢區高鐵南路二段公園路及文德路將實施6階段施工管制，桃市府新工處先行公布前3階段交管措施。（新工處提供）

桃園市立美術館本館、兒美館間人行連通空橋工程去年12月開工，圖為模擬圖。（資料照，桃市府提供）

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