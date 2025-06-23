博愛座將成歷史！ 立院初審通過改「優先席」 增加「有實際需要者」

北捷博愛座。（資料照）

2025/06/23 16:07

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院社福及衛環委員會今日審查通過「身心障礙者權益保障法第53條修正草案」，將現行博愛座，改名為「優先席」，乘坐對象也由老弱婦孺，修正為「有其他實際需要者」，並通過民進黨立委所提附帶決議，要求交通部、衛福部訂立統一圖示、加強教育宣導。

現行「身心障礙者權益保障法」第53條第3項規定，大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。未提供對號座之大眾運輸工具應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐之博愛座，其比率不低於總座位數15%，座位應設於鄰近車門、艙門或出入口處，至車門、艙門或出入口間之地板應平坦無障礙，並視需要標示或播放提醒禮讓座位之警語。

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衛福部長邱泰源上午受訪時說，博愛座改成優先席可以彰顯對這個位置愛與包容的精神，對於社會互相幫忙、照顧的精神應該是正向的。

衛福部社家署代理署長周道君說明，朝野各委員的提案版本，針對博愛座名稱的使用上使用博愛座、優先座、優先席3種。衛福部建議，以優先席名稱為主，並將條文中規範的乘坐對象由身心障礙者及老弱婦孺修正為，身心障礙者或有其他實際需要者。

此外，會中也通過民進黨立委劉建國所提附帶決議，請交通部、衛福部訂定統一圖示，供各大眾運輸工具業者運用，統一全國一致性標示，並請兩部研議優先席多元宣導措施，請各大運輸業者共同宣導，輔以人員廣播提醒，讓社會大眾發揮禮讓精神及同理心，並尊重他人使用權利。

立法院社福及衛環委員會今日審查通過「身心障礙者權益保障法第53條修正草案」，將現行博愛座，改名為「優先席」，乘坐對象也由老弱婦孺，修正為「有其他實際需要者」。（民進黨立委劉建國提供）

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