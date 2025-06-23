暢遊北投陽明山 ！「小9公車套票」明開賣 200元能玩整天

北市今年再推出台灣好行「小9公車套票」，共有6款不同組合優惠套票。（記者孫唯容攝）

2025/06/23 16:50

〔記者孫唯容／台北報導〕暑期暢玩新北投溫泉和陽明山竹子湖新玩法！台北市今年再推出台灣好行「小9公車套票」，共有6款不同組合優惠套票，每款都包北北基好玩卡，共有35家合作店家給予商品或門票兌換券、住宿或泡湯抵用券，最低只需要200元就能暢遊，折扣下殺4折，明（24）日正式開賣。觀傳局也指出，小9公車在今年度也將增開6個班次，去年推出的「新北投溫泉文化公車」也將增加英語、客語、台語等播報服務，讓旅客能享受深度人文之旅。

台北市觀光傳播局今（23）日於新北投車站舉辦記者會，睽違10年公布最新「台灣好行3.0」主視覺，以亮眼的橘色系搭配在地意象，而小9公車也配合新意象，換上全新亮眼的橘色外裝，讓民眾能一眼就能看見。

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觀傳局今年夏季特別推出小9公車系列套票，一共有6款，涵蓋一日遊與二日遊套票各3款，其中一日遊僅需200元，相當於折扣下殺4折，而二日遊票卷則要價580元，比起去年稍漲30塊，每款皆含北北基好玩卡，不僅能搭乘台灣好行「北投-竹子湖線」，還能在開卡當日無限次搭乘台北捷運及北北基公車，套票將於燦星旅遊、可樂旅遊、KKDAY等通路販售。

觀傳局長余祥表示，北投一直以來擁有深厚的人文底蘊與自然景觀，而北投的溫泉更是全台知名，小9公車一直深受國內外自遊行旅客熱烈迴響，從去年開始更加入「新北投溫泉文化公車」小39路線，希望給予民眾更便利的旅遊體驗，讓民眾更能深入北投，今年也推出小9公車系列套票共6款，每款套票都能獲得在地店家的折扣，或是景點門票優惠，共有35家店家包含旅宿、美食等店家參與，希望帶給民眾超值體驗。

觀傳局指出，小9公車及「新北投溫泉文化公車」小39雙車路線，串連士林北投著名景點，小39路線每週五至週日定時運行，行駛於新北投車站與硫磺谷間，今年新增客語、英語、台語播報服務；小9路線公車也新增開6班次，不過增開班次僅行駛到陽明山，沒有行駛到竹子湖；此外，區域內的新北投旅遊服務中心，不僅提供旅遊資訊，更提供無障礙計程車預約諮詢服務，讓行動不便者也能安心出遊，暢遊北投。

小9公車換上全新亮眼的橘色外裝，讓民眾能一眼就能看見。（記者孫唯容攝）

多達35家合作店家給予門票兌換券、商品或、住宿或泡湯抵用券。（記者孫唯容攝）

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