學習歷程檔案選才效益 大學：應看重AI難以生成的人味特質

國教院攜手清大辦論壇，針對學習歷程檔案，大學和高中進行交流對話。（國教院提供）

2025/06/23 16:43

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部素養導向高教學習創新計畫、國家教育研究院與國立清華大學今（23）日舉辦首場「大學與高中的銜接對話系列論壇」，聚焦「少子女化AI時代下的學習歷程檔案：素養學習與選才制度的重新對話」。屏東大學主秘黃名義表示，面對AI廣泛進入學習歷程檔案的挑戰，大學應重新定義書審尺規的面向，從傳統著重的學科能力，轉向評估「創意發想能力」、「在地關懷」、「抗壓能力」等AI難以生成的「人味」特質。

國教院院長林從一指出，學習歷程檔案上路已有3屆畢業生，少子化加上AI技術普及帶來的真實性挑戰，執行效益有待再評估，選才之審查專業、審查時間合理安排，以及招生專業化是3大關鍵，在大學審查量能有限情況下，可採隨機抽查，引導學生自我規範 。

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論壇由清大XPlorer探索者計畫主持人焦傳金主持，論壇提出5項重要研究方向：學習歷程檔案的選才育才效益、高中生AI使用行為模式、第6學期成績必要性、課程諮詢師效益評估，以及大學審查委員時間投入分析等議題，為未來制度優化提供實證基礎。

台灣師範大學副教務長楊承山點出考招制度的矛盾，既要看第6學期成績，初篩3倍率放寬成4倍率，6個志願數又不降，大學審查量能明顯不足以因應；清大招生策略中心主任王潔建議，延長大學二階審查時間，且認為只需收前5學期成績即可；新北市錦和高中校長張純寧也表示，提交5學期成績，符合高中現場與大學審查量能。

此外，台南二中主任李寶利表示，課程諮詢輔導紀錄具重要性，不完美作品能凸顯學生真實的軌跡，當學生興趣轉向時，更具參考價值；台南大學教授鄒慧英也表示，在自主學習與專題研究中，學生提及失敗經驗反而更有價值，歷程不一定是完美的那面，如何面對困難和失敗及省思能力更重要。

澎湖馬公高中校長石仲哲建議，修飾或代寫問題，需要透過AI素養的落實來解決，亦關注付費AI工具對教育公平性的影響；宜蘭大學副教務長許惠貞建議，透過面談交叉比對來維持審查品質；台中市清水高中主任翟家甫提出「請學生揭露AI使用情況」透明化作法，各系也應執行模擬審查來建立標準；高雄市仁武高中校長余忠潔提出與AI協作輔導的可能性。

國教院攜手清大辦論壇，針對學習歷程檔案，大學和高中進行交流對話。（國教院提供）

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