為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中市長獎拍出「新高度」！ 學生要求趴下 盧秀燕照做了

    盧秀燕與市長獎得主合影拍出「新高度」，被要求趴著拍。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕與市長獎得主合影拍出「新高度」，被要求趴著拍。（記者蘇孟娟攝）

    2025/06/23 17:06

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長獎畢業生與市長合影活動，今「拍出新高度」。台中市長盧秀燕今與2千餘名國中畢業生市長獎得主合影，除又有人成功「公主抱」盧秀燕外，有學生當場趴下捧臉可愛擺拍，酷酷地請盧秀燕比照辦理，讓盧秀燕連忙跟著學生趴在地上一同入鏡，「市長獎拍出新高度」也讓全場眼睛一亮。

    台中市今舉辦第二梯次國中畢業生市長獎合影活動，逾2千位學生輪流跟盧秀燕合影，學生要求各式擺拍活動，盧秀燕照單全收，來者不拒，今日盧秀燕再度被至善國中的學生「公主抱」，也有學生設計下腰動作高難度入鏡，甚至有學生送上市長畫像。

    光明國中一組畢業生上台酷酷表示他們要趴著拍，盧秀燕還沒會意過來學生就已趴下捧臉等著市長可愛入鏡，看到學生全趴在地上，盧秀燕跟光明國中校長林翠茹也趕緊趴下，又解鎖市長獎合影新姿勢下完成合影，「市長獎拍出新高度」，也引起現場歡笑聲不斷。

    對於學生各式創意，盧秀燕說，為了讓每位學生都能留下難忘的青春紀念，「放馬過來，全力奉陪」， 她說，畢業是人生重要的里程碑，她很榮幸能以市長身分參與這段難忘的青春回憶，用榮耀與溫暖，為大家的努力畫下最美句點。

    盧秀燕配合學生一起下腰入鏡。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕配合學生一起下腰入鏡。（記者蘇孟娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播