台中市長獎拍出「新高度」！ 學生要求趴下 盧秀燕照做了

盧秀燕與市長獎得主合影拍出「新高度」，被要求趴著拍。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/23 17:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長獎畢業生與市長合影活動，今「拍出新高度」。台中市長盧秀燕今與2千餘名國中畢業生市長獎得主合影，除又有人成功「公主抱」盧秀燕外，有學生當場趴下捧臉可愛擺拍，酷酷地請盧秀燕比照辦理，讓盧秀燕連忙跟著學生趴在地上一同入鏡，「市長獎拍出新高度」也讓全場眼睛一亮。

台中市今舉辦第二梯次國中畢業生市長獎合影活動，逾2千位學生輪流跟盧秀燕合影，學生要求各式擺拍活動，盧秀燕照單全收，來者不拒，今日盧秀燕再度被至善國中的學生「公主抱」，也有學生設計下腰動作高難度入鏡，甚至有學生送上市長畫像。

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光明國中一組畢業生上台酷酷表示他們要趴著拍，盧秀燕還沒會意過來學生就已趴下捧臉等著市長可愛入鏡，看到學生全趴在地上，盧秀燕跟光明國中校長林翠茹也趕緊趴下，又解鎖市長獎合影新姿勢下完成合影，「市長獎拍出新高度」，也引起現場歡笑聲不斷。

對於學生各式創意，盧秀燕說，為了讓每位學生都能留下難忘的青春紀念，「放馬過來，全力奉陪」， 她說，畢業是人生重要的里程碑，她很榮幸能以市長身分參與這段難忘的青春回憶，用榮耀與溫暖，為大家的努力畫下最美句點。

盧秀燕配合學生一起下腰入鏡。（記者蘇孟娟攝）

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