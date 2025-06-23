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    宜蘭新訂違建拆除認定要點 「不堪使用」標準出爐

    宜蘭縣政府以往執行違建拆除，要求拆到「不堪使用」；但「不堪使用」如何認定？縣府特別訂定認定要點，圖為以前拆除違建資料照。（資料照）

    宜蘭縣政府以往執行違建拆除，要求拆到「不堪使用」；但「不堪使用」如何認定？縣府特別訂定認定要點，圖為以前拆除違建資料照。（資料照）

    2025/06/23 17:02

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府以往執行違章建築強制拆除，要求拆到「不堪使用」；但「不堪使用」如何認定？造成執法人員困擾；縣府特別訂定「宜蘭縣政府執行違章建築強制拆除達不堪使用認定要點」，讓基層人員作為執法參考。其中規定，若有危害公共安全等情形者，仍應全部拆除。

    宜蘭縣列管違建迄今累積3000多件，且每年以50至60件數量增加，但編列拆除經費，以今年為例僅120萬元，經費不足，違建根本拆不完；縣府建設處坦言，經費一定不夠，所以拆除的違建都以重大影響或危害公共安全的違建為主，一年強制拆除十餘件，但很多是業主配合自拆。

    縣府指出，以往拆除標準規定要拆到「不堪使用」，但這沒有標準，要如何認定？有人認為拆一個洞就夠，有人認為要一定拆光，這種模糊的空間會造成執法人員的困擾，甚至面臨關說的壓力，因為縣府特別訂定「強制拆除達不堪使用認定要點」，讓基層人員有所依循，也可減去人情關說的壓力，讓公務員好作事。

    該要點近期已公告實施，縣府執行違章建築強制拆除達不堪使用之認定，基準如下：構造種類以鋼骨造、鋼骨鋼筋混凝土造或鋼筋混凝土造之屋頂、樓板、牆壁及樓梯，除保留必要拆除作業空間，其餘拆除須達二分之一以上；梁柱，得予免拆。

    其餘材料以鐵皮、鋼架、石棉瓦、竹木等構造之屋頂、樓板、牆壁及樓梯，全部拆除；圍牆、廣告物及其支架，全部拆除；騎樓鐵捲門及其他違建全部拆除，並回復騎樓功能。

    此外，主要構造拆除後，雖未達前點基準範圍，但基於拆除技術或拆除安全考量，無法完成拆除；拆除行為有損及鄰房、合法共同壁之虞。經縣府派員勘查認定，確實已達不堪使用者，得免予繼續執行拆除。

    不過，縣府強調，違章建築經認定拆除達不堪使用後，如有危害公共安全、占用公有地及妨礙公共通行、公共衛生或市容觀瞻者，仍應全部拆除。

    縣府表示，對於強制拆除的違建案，縣府會向業者或房屋所有權人索取拆除費用，若不繳交就移請行政執行處強制執行。

    新的要點特別提到騎樓，騎樓違建須全部拆除，回復騎樓功能，圖為沒有違建的騎樓。（記者游明金攝）

    新的要點特別提到騎樓，騎樓違建須全部拆除，回復騎樓功能，圖為沒有違建的騎樓。（記者游明金攝）

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