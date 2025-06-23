安平道壇「閏六月」免費法會為父母添壽 4天破2千人報名

王浤儒道長閱簶陞職3週年，適逢今年「閏六月」，規劃舉辦免費法會、不限名額，讓在外打拚的子女藉此盡孝。（圖由安平道壇提供）

2025/06/23 15:46

〔記者王姝琇／台南報導〕民間流傳「閏六月」出嫁女兒要送豬腳為父母添壽。安平道壇規畫將於8月10日（農曆閏6月17日）舉辦感恩賜福財運延壽祈安法會，不限名額、免費參加，讓在外打拚的子女藉此盡孝，開放報名僅4天破2千人登記。

過去出嫁女兒只能逢年過節回家，閏月時女兒則須回娘家準備豬腳麵線藉此「添壽」，也順便探望父母。安平道壇道長王浤儒說，現代許多子女在外打拚不一定能回家陪伴父母；此外自身閱簶陞職滿3週年，秉持「取之社會、用之社會」，也感謝媽祖眾神庇佑，決定於閏六月之際在安平開台天后宮舉辦「感恩賜福財運延壽祈安法會」，祈求社會安康、信眾福運昌隆。

請繼續往下閱讀...

王浤儒說，開放報名迄今4天就有破2千人登記，無論是個人、公司行號都可報名，目前仍會持續開放報名、不限名額，屆時會將報名者大名謄入疏文、榜文當中，透過法會上達天聽，祈保平安；當日也會設置七星平安橋，免費祭改祈福；還有平安魯麵、椪餅、佛包、添壽麵、平安水，以及特別加持的紀念平安符，各1000份；另有發財金、冰品吃到飽等，通通免費！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法