花蓮溪出海口出現「假民宿、真飯店」？ 縣府：合法建地申請

花蓮溪出海口右岸最近出現一棟興建中的建物，民眾覺得對海岸景觀相當突兀。（民眾提供）

2025/06/23 15:57

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮溪出海口右岸二年多前開始大興土木，最近建物雛型逐漸完成，遭民眾質疑為何國家溼地附近可以蓋這麼大的建物，未來污水、景觀都可能造成環境的衝擊。縣府建設處指出，當地是風景區丙種建築用地，建照是依法申請，總共興建地下一層、地上四層的建物，1、2、3樓是申請要做餐廳，四樓六間房間，未來是否符合使用執照會嚴格審查。

荒野保護協會花蓮分會副分會長李志芬最近在臉書上貼文，2023年生態觀察時就發現這棟建物已經開始整地，由於面積很大，認為怎麼可能在花蓮溪出海口、國家級濕地旁，可以蓋那麼大的建築物？李志芬質疑說，濕地500公尺內的開發案都必須環評，但透過民宿方式興建不需要環評，這麼大間的建物量體未來若是營業，對環境影響很大，包括廢水等等問題，都直接影響保育濕地物種跟出海口候鳥棲地，她也質疑為何在出海口會有丙種建地？

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縣府指出，針對網路流傳「壽豐鄉溪口濕地有人假民宿真飯店、違法開發」的檢舉貼文，花蓮縣政府今（23）日經查證後，建設處長鄧子榆說，基地位於壽豐鄉山嶺段，經確認並不在內政部國家級濕地「花蓮溪口濕地保育利用計畫」範圍內，用地屬於丙種建築用地，依法建蔽率40%容積率120%，依建築法規申請並已合法取得建築執照，亦完成山坡地水土保持計畫。經初步查詢，目前整體開發流程均依法規辦理。

依據縣府建設處核發的建築執照資訊顯示，基地面積566坪，設計建蔽率39.17％，建築面積約200坪，設計容積率113.93％，樓地板總面積蓋了737坪，建物高度17.7公尺，一樓為挑高5.6米、室內面積約183坪，二、三樓挑高約4米，室內面積約130到150坪；4樓挑高3.6米，室內面積約131坪。

鄧子榆說，有關外界質疑申請人以「假民宿、真飯店」規模規避環評一事，經調閱個案申請資料，規劃為地上四層，1至3樓為餐廳，4樓為住宿空間，建照申請用途明確載明為「餐廳及住宿使用」，未超過《民宿管理辦法》 15間以下及樓地板面積之規定。

縣府強調，對於民眾擔心是否有違法使用或規避監管等疑慮，無論是建設處對於後續使用執照的核發程序，還是其他業務單位對於未來業者實際運用情形，皆會依法嚴格把關，確保所有開發與使用行為均符合建築法及相關法令規定。

由於建築量體在出海口海岸邊一片空地中相當突兀，2年多前業者在進行開挖的時候，前時代力量立法委員陳椒華就到場質疑破壞生態景觀，業者排放污水是否會直接排入海洋？當時認為花蓮溪出海口壽豐嶺頂地區，是海岸山脈、花蓮溪與太平洋的交匯處，花蓮溪出海口更是國家級重要濕地，生態環境與地質景觀都有其獨特之處。

記者前往現場，目前建物整體已經有雛型，工人正在施工，跟過去空地相比較的確是很突兀，不過在附近土地公廟聚會的地方居民認為，如果建物蓋的好看，開餐廳或是民宿對地方發展很好啊，要不然以前附近都是破破爛爛的鐵皮屋，到這裡也都不知道要幹什麼，有個餐廳可以帶來遊客，對地方不錯。

花蓮溪出海口右岸最近出現一棟興建中的建物，民眾覺得對海岸景觀相當突兀。（民眾提供）

花蓮溪出海口右岸最近出現一棟興建中的建物，民眾覺得對海岸景觀相當突兀。（記者王錦義攝）

花蓮溪出海口右岸最近出現一棟興建中的建物，民眾覺得對海岸景觀相當突兀。（記者王錦義攝）

花蓮溪出海口右岸最近出現一棟興建中的建物，民眾覺得對海岸景觀相當突兀。（記者王錦義攝）

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