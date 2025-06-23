首屆中研學術大會月底登場 17場專題演講、56場平行會議

中研院將於月底舉行中研學術大會。（資料照）

2025/06/23 16:32

〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院將於今年6月30日到7月3日舉行首屆「中研學術大會（AS Conference）」，將有17場專題演講與逾56場平行會議，中研院院長廖俊智表示，該學術大會是希望鼓勵院內不同學門學者交流，未來將2年1場，和中研院院士會議交替舉辦。

首屆中研學術大會首日將由廖俊智打頭陣演講，中研院表示，廖俊智以「解鎖中研院：理念、策略、及近期成果」為題開場，將揭示該院發展理念、目標、策略，並說明院方如何設計制度以達成這些目標以及相關重要研究成果；另外16場專題演講都於上午舉行，包括腦神經科學與蛋白質摺疊、肝炎防治、量子計算與再生醫學等前瞻性的科學議題，也有東亞文化中的蕈菌詩情、台灣低生育率現象、國際關係、比特幣與區塊鏈等橫跨數理科學等。

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下午則有超過56場的平行會議，包含學術演講、工作坊等，將有多場跨領域的學術交流，中研院強調，中研學術大會是結合研究力與同儕間溝通力的學術盛會，演講需要面對不同專業背景的學術同儕，不是特定領域的研討會，也不是科普演講，講者必須兼具學術專業與前瞻性，並以能讓院內各不同領域的同仁理解為目標。

相關對外開放的會議都不用事先報名，相關議程與開放場次可詳見網站：https://asconference2025.dia.as.edu.tw/。

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