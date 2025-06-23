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    抽驗蔬果農藥超標！ 六福萬怡、KiKi餐廳、開飯川食堂上榜

    愛買桃園店的草莓檢出農藥殘留不符規定。（圖由食藥署提供）

    愛買桃園店的草莓檢出農藥殘留不符規定。（圖由食藥署提供）

    2025/06/23 14:59

    〔記者林惠琴／台北報導〕食藥署今（23日）公布今年3至4月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，共計有82件不符規定，包含台北六福萬怡酒店粵亮廳、ATT 4 FUN信義店KiKi餐廳的紅辣椒，還有開飯川食堂中壢店的香菜，以及部分賣場或網購通路的蔬果也有違規情形，

    食藥署與地方衛生局共同執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，依目的不同，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎精準抽樣611件農產品加強監測，結果532件符合規定，合格率87.1%；同時也從其他市售蔬果中隨機選取266件樣品，結果263件符合規定，合格率98.9%。

    整體共計82件不符規定，不乏知名餐飲業者的食材也上榜，像是台北六福萬怡酒店粵亮廳的紅辣椒，檢出農藥可尼丁0.31ppm（百萬分之一濃度），高於標準值的0.05ppm；開飯川食堂中壢店的香菜，檢出陶斯松、愛殺松各0.02ppm，但標準是不得檢出。食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，此2案經過溯源，發現均由國內業者生產，已移請農政機關處辦與進行源頭管理。

    ATT 4 FUN信義店KiKi餐廳的紅辣椒，也檢出5種農藥撲克拉、陶斯松、賜派芬、可尼丁、福賽絕殘留不符規定。魏任廷說明，此案正由衛生局處辦中。

    另外，全聯、愛買、大買家、億客來生鮮超市、814百貨生鮮超市等通路部分門市，以及網購平台MOMO、蝦皮的蔬果也有違規情形。魏任廷提到，像是愛買桃園店、台北市中山區東連水果行銷售的草莓，均是來自同一家進口業者東和水果有限公司，依照食安法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰，由於二度違規加重裁罰，因此2件共開罰18萬元。

    食藥署建議民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

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