發展台灣與歐盟實質合作關係 台法合辦高教歐洲日

「2025台灣-法國高等教育高峰會」，移師比利時布魯塞爾舉辦歐洲日，強化台灣與歐盟高教合作。（圖由教育部提供）

2025/06/23 15:22

〔記者林曉雲／台北報導〕2025「台灣-法國高等教育高峰會」落幕，教育部今（23）日表示，訪問團移師法國大學協會駐布魯塞爾辦公室舉辦「歐洲日」，展現台灣及法國將兩國合作層次提升至「台-法-歐洲」之企圖心，聚焦在透過現有117名會員的法國大學協會駐布魯塞爾辦公室的多元角色，連結台灣與法國當地大學及法國駐布魯塞爾各大學與研究機構的互動，增進台法與台比雙方的大學、研究機構、政府主管機關間之了解互動，發展台歐長期實質合作的夥伴關係，為我國大學學術合作注入新能量。

教育部國際司司長李毓娟、財團法人高等教育國際合作基金會董事長吳正己，與國內17所大學校院校長及國際主管組成訪問團，前往法國及比利時，促進我國與法、比之高等教育交流。

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歐洲日之法方由法國大學協會駐布魯塞爾代表博納夫（ Carle Bonafous-Murat）及13所法國大學校院與國家科學研究中心等國家機構代表20餘人，與我國大學校院校長及主管進行討論及會談。

「2025台灣-法國高等教育高峰會」係教育部與法國第4度合辦高等教育論壇，法方包含法國高等教育暨研究部前部長荷泰佑（Sylvie Retailleau）及法國格勒諾布爾阿爾卑斯大學校長雷克奈（Yassine Lakhnech）等28所法國大學校長及國際事務主管等共約50人出席，我國駐法國大使郝培芝出席開幕式並致詞。

台法高教論壇主題為「培育明日人才」，國立清華大學校長高為元、荷泰佑及雷克奈以「高等教育對培育明日人才的責任：台法視角交會」為題，進行圓桌討論，台、法大學代表針對產學合作、學徒制與訓練及國際學生融入、文化適應與福祉等主題進行交流討論，並引用各自學校之實務經驗為實例。

此外，「2025年台灣-比利時高等教育圓桌會議」聚焦台比高等教育合作契機，由兩國代表分別介紹高等教育與研究現況後進行分組討論，教育部係第2度與比利時合作，比國出席者包含比利時法語區政府教育官員及14所高等教育機構代表等33人，我國駐歐盟兼駐比利時大使李淳亦出席交流。

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