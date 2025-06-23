為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日本鹿兒島3天狂震逾200次 郭鎧紋示警「1情況」海嘯恐波及台灣

    日本鹿兒島吐噶喇群島（トカラ列島）近海自本月21日上午開始，接連發生多次有感地震，截至今（23）日下午4點，已累積超過200次。（圖擷取自日本氣象廳官網）

    日本鹿兒島吐噶喇群島（トカラ列島）近海自本月21日上午開始，接連發生多次有感地震，截至今（23）日下午4點，已累積超過200次。（圖擷取自日本氣象廳官網）

    2025/06/23 16:58

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島吐噶喇群島（トカラ列島）近海自本月21日上午開始，接連發生多次有感地震，截至今（23）日下午4點，已累積超過200次。對此，台灣地震專家郭鎧紋指出，如果沖繩或琉球海溝因大地震引發海嘯，恐對地形水淺的宜蘭地區造成威脅，「不過機會也不大，琉球海溝發生大地震的機率比較高。」

    綜合日媒報導，位於日本九州以南、琉球群島以北的吐噶喇群島，在6月21日至23日的地震活動頻繁，根據日本氣象廳觀測數據顯示，這3天監測到當地發生超過200次地震，其中最大震度4以上有3次、震度3的有18次。氣象廳示警，接下來有可能出現「強烈搖晃地震」的風險，呼籲當地居民提高警覺，並做好必要的防災準備。

    目前相關消息除了引起日本各界關注，也讓台灣民眾擔憂是否會受到影響。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋接受《TVBS新聞網》採訪表示，吐噶喇列島近海距離台灣有段距離，也不會觸動南海海槽地震，因此不太需要擔心；另外，郭鎧紋向《中時新聞網》指出，倘若地震持續向北延伸至日向灘，且達規模達6.8以上，位於台灣周邊的「琉球海溝」與「沖繩海槽」，可能成為海嘯波傳遞來台的2條「高速公路」。

    郭鎧紋指出，日本現在有2群地震在發展，一個是北海道的「千島海溝」，另一個是鹿兒島南邊的「沖繩海槽」。其中，「沖繩海槽」最西邊至宜蘭外海龜山島，往東北到鹿兒島；另外，沖繩海槽有3段，台灣這邊是南段、中段為琉球群島與奄美大島、北段為吐噶喇群島，也就是這幾天多次發生地震的位置。

    郭鎧紋說明，由於琉球海溝從琉球群島南邊隱沒下去後再上來，會造成沖繩海槽擴張，因此若沖繩或琉球海溝發生大地震並出現海嘯，其海嘯波會因溝水深跑很快，變成2條高速公路跑過來，「花蓮比較不擔心，因為琉球海溝到花蓮造成海嘯機率不大，但宜蘭地形水比較淺，如果沖繩海槽水過來，比較造成威脅，不過機會也不大。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播