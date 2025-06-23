日本鹿兒島3天狂震逾200次 郭鎧紋示警「1情況」海嘯恐波及台灣
日本鹿兒島吐噶喇群島（トカラ列島）近海自本月21日上午開始，接連發生多次有感地震，截至今（23）日下午4點，已累積超過200次。（圖擷取自日本氣象廳官網）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島吐噶喇群島（トカラ列島）近海自本月21日上午開始，接連發生多次有感地震，截至今（23）日下午4點，已累積超過200次。對此，台灣地震專家郭鎧紋指出，如果沖繩或琉球海溝因大地震引發海嘯，恐對地形水淺的宜蘭地區造成威脅，「不過機會也不大，琉球海溝發生大地震的機率比較高。」
綜合日媒報導，位於日本九州以南、琉球群島以北的吐噶喇群島，在6月21日至23日的地震活動頻繁，根據日本氣象廳觀測數據顯示，這3天監測到當地發生超過200次地震，其中最大震度4以上有3次、震度3的有18次。氣象廳示警，接下來有可能出現「強烈搖晃地震」的風險，呼籲當地居民提高警覺，並做好必要的防災準備。
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目前相關消息除了引起日本各界關注，也讓台灣民眾擔憂是否會受到影響。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋接受《TVBS新聞網》採訪表示，吐噶喇列島近海距離台灣有段距離，也不會觸動南海海槽地震，因此不太需要擔心；另外，郭鎧紋向《中時新聞網》指出，倘若地震持續向北延伸至日向灘，且達規模達6.8以上，位於台灣周邊的「琉球海溝」與「沖繩海槽」，可能成為海嘯波傳遞來台的2條「高速公路」。
郭鎧紋指出，日本現在有2群地震在發展，一個是北海道的「千島海溝」，另一個是鹿兒島南邊的「沖繩海槽」。其中，「沖繩海槽」最西邊至宜蘭外海龜山島，往東北到鹿兒島；另外，沖繩海槽有3段，台灣這邊是南段、中段為琉球群島與奄美大島、北段為吐噶喇群島，也就是這幾天多次發生地震的位置。
郭鎧紋說明，由於琉球海溝從琉球群島南邊隱沒下去後再上來，會造成沖繩海槽擴張，因此若沖繩或琉球海溝發生大地震並出現海嘯，其海嘯波會因溝水深跑很快，變成2條高速公路跑過來，「花蓮比較不擔心，因為琉球海溝到花蓮造成海嘯機率不大，但宜蘭地形水比較淺，如果沖繩海槽水過來，比較造成威脅，不過機會也不大。」
【トカラ列島群発地震の有感地震回数が200回超に】— 気象・防災チャンネル （@kisho_bousai） June 23, 2025
21日朝から続くトカラ列島近海の群発地震は、23日昼現在有感地震の総回数が200回以上に達しています。過去の傾向から考えると今後数日以内に収束へ向かう可能性が高いですが、今後強い揺れを伴う地震の発生も十分にあり得るため、注意が必要です。 pic.twitter.com/IziGwoPwvz