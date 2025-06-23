日本鹿兒島3天狂震逾200次 郭鎧紋示警「1情況」海嘯恐波及台灣

日本鹿兒島吐噶喇群島（トカラ列島）近海自本月21日上午開始，接連發生多次有感地震，截至今（23）日下午4點，已累積超過200次。（圖擷取自日本氣象廳官網）

2025/06/23 16:58

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島吐噶喇群島（トカラ列島）近海自本月21日上午開始，接連發生多次有感地震，截至今（23）日下午4點，已累積超過200次。對此，台灣地震專家郭鎧紋指出，如果沖繩或琉球海溝因大地震引發海嘯，恐對地形水淺的宜蘭地區造成威脅，「不過機會也不大，琉球海溝發生大地震的機率比較高。」

綜合日媒報導，位於日本九州以南、琉球群島以北的吐噶喇群島，在6月21日至23日的地震活動頻繁，根據日本氣象廳觀測數據顯示，這3天監測到當地發生超過200次地震，其中最大震度4以上有3次、震度3的有18次。氣象廳示警，接下來有可能出現「強烈搖晃地震」的風險，呼籲當地居民提高警覺，並做好必要的防災準備。

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目前相關消息除了引起日本各界關注，也讓台灣民眾擔憂是否會受到影響。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋接受《TVBS新聞網》採訪表示，吐噶喇列島近海距離台灣有段距離，也不會觸動南海海槽地震，因此不太需要擔心；另外，郭鎧紋向《中時新聞網》指出，倘若地震持續向北延伸至日向灘，且達規模達6.8以上，位於台灣周邊的「琉球海溝」與「沖繩海槽」，可能成為海嘯波傳遞來台的2條「高速公路」。

郭鎧紋指出，日本現在有2群地震在發展，一個是北海道的「千島海溝」，另一個是鹿兒島南邊的「沖繩海槽」。其中，「沖繩海槽」最西邊至宜蘭外海龜山島，往東北到鹿兒島；另外，沖繩海槽有3段，台灣這邊是南段、中段為琉球群島與奄美大島、北段為吐噶喇群島，也就是這幾天多次發生地震的位置。

郭鎧紋說明，由於琉球海溝從琉球群島南邊隱沒下去後再上來，會造成沖繩海槽擴張，因此若沖繩或琉球海溝發生大地震並出現海嘯，其海嘯波會因溝水深跑很快，變成2條高速公路跑過來，「花蓮比較不擔心，因為琉球海溝到花蓮造成海嘯機率不大，但宜蘭地形水比較淺，如果沖繩海槽水過來，比較造成威脅，不過機會也不大。」

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