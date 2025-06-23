為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中大里草湖溪高灘地 將闢滑步車、滑板車廣場

    台中市議員林碧秀（左2）、大里塗城里長黃仁耀（右2）爭取在草湖溪高灘地闢設兒童滑步車練習場，今天向民眾說明工程內容。（記者陳建志攝）

    台中市議員林碧秀（左2）、大里塗城里長黃仁耀（右2）爭取在草湖溪高灘地闢設兒童滑步車練習場，今天向民眾說明工程內容。（記者陳建志攝）

    2025/06/23 15:08

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區草湖溪高灘地，近年陸續爭取興建籃球場、棒球場、綠地，塗城里長黃仁耀為了提供民眾更多元的休憩空間，透過市議員林碧秀向市府水利局爭取，闢設大里溪南地區首座兒童滑步車練習場與滑板車廣場，今天舉行施工前說明會，林碧秀建議加入交通安全元素和彩色鋪面，整起工程將在6月底動工、預計9月底完工。

    大里塗城里長黃仁耀表示，近年努力爭取相關設施，讓草湖溪自行車道成為民眾騎車、休憩的熱門場所，而一旁的草湖溪高灘地，也陸續爭取闢設籃球場、棒球場、空品淨化區的綠地，不論平假日都吸引許多民眾來這裡運動、打球、放風箏，為了讓親子有更多元休憩空間，爭取在高灘地闢設滑步車練習場。

    市府水利局今天向民眾說明工程內容，強調將在高灘地闢設1座兒童滑步車廣場，另外參考滑板車玩家的意見，闢設了滑板廣場，規劃了斜面跳台、弧面跳台、A字跳台、道具平台等設施，讓滑板玩家可以在這裡大展身手。

    水利局表示，總工程經費約460萬元，將在6月底開工，預計在今年9月底完工，為降低施工車輛進出對交通的影響，將開闢溪底便道，從對岸的霧峰區峰堤路進出。

    議員林碧秀對於水利局的規劃表示滿意，但建議因是要給小朋友練習滑步車的場地，希望鋪面的色彩能更豐富，另外也能加入紅綠燈等交通號誌的設計，讓交通安全的觀念向下扎根。

    為了提供民眾更多元的休憩空間，市府水利局將在大里草湖溪高灘地闢設兒童滑步車練習場與滑板車廣場。（記者陳建志攝）

    為了提供民眾更多元的休憩空間，市府水利局將在大里草湖溪高灘地闢設兒童滑步車練習場與滑板車廣場。（記者陳建志攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播