苗栗縣苑裡中山公設民營托嬰中心揭牌 提供托育34人、臨托2人。（記者蔡政珉攝）

2025/06/23 14:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣為農業大縣，雖面臨人口持續老化危機仍有返鄉與在地青年留在家鄉奮鬥，為提升托育量能並減輕家長負擔，苗栗縣政府於全縣南部人口最多的苑裡鎮內區新設中山公設民營托嬰中心，今天舉辦揭牌儀式。苗栗縣政府社會處表示，苑裡中山公設民營托嬰中心收托對象為滿2個月以上至滿3歲前的嬰幼兒34名，另提供臨時托育服務2名。

苗栗縣長鍾東錦指出，苑裡中山公設民營托嬰中心中央補助約484萬、縣府自籌約100餘萬，可收托滿2個月以上至滿3歲前的嬰幼兒34名，另提供臨時托育服務2名。鍾東錦也強調，苑裡中山公設民營托嬰中心為其上任後新設立的「第1家」公設民營托嬰中心，苗縣府將持續擴展托育服務盼進一步減輕家長托育負擔，滿足地方對優質托育服務的需求。

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苗縣府社會處表示，目前縣內已有7家公設民營托嬰中心共可提供204名收托服務及10名臨托服務，預計今年下半年再開幕2家公設民營托嬰中心，分別為頭份后庄公設民營托嬰中心及頭份勝麗公設民營托嬰中心，預計再提供90名收托服務。

至於臨托服務能讓家長臨時有急事、工作調度或短暫外出時，可申請短時段托育。

苗栗縣苑裡中山公設民營托嬰中心揭牌 提供托育34人、臨托2人。（記者蔡政珉攝）

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