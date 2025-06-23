進行耐震補強工程 雲林土庫鎮圖本館7/1休館3個月

土庫鎮立圖書館7月1日起將休館3個月進行耐震補強工程。（記者李文德攝）

2025/06/23 14:41

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫鎮立圖書館共有2場館，設置逾30年。公所透過教育部補助加上自籌共斥資723萬進行耐震補強工程，原預計2場館休館半年，經考量決定7月1日起將本館休館3個月，待完工後再做馬光分館工程。不過有民眾建議，正值暑假期間多數學童喜愛到圖書館閱讀，盼能增加臨時點；鎮長陳特凱表示，將視民眾需求評估增加。

土庫鎮立圖書館本館及馬光分館分別位在土庫國小旁及馬光老人會館旁，2棟建物啟用已超過30年，至今2館假日進館人次都超過百位，圖書館更是不定時舉辦講座、活動吸引親子參與。

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鎮長陳特凱表示，2館使用年份已久，經建物耐震評估後需改善，因此向教育部申請「補助公共圖書館耐震力改善實施計畫」經費進行修繕，2場館將採用「擴柱」方式進行耐震補強。原定2館7月起休館6個月，不過考量颱風期間馬光分館將作為當地農業天然災害申報場所，加上為讓讀者依然借閱書籍，經與廠商協調，決定分別施作。

圖書館長彭冠綸表示，預計7月1日起土庫本館開始休館將近3個月，內部施工廠商已將需要擴柱部分先行畫上X符號，目前本館人員們正逐步整理和打包內部書籍及設備，各項閱讀推廣活動會在馬光分館持續舉辦，且本館3名同仁亦將暫時遷至馬光分館辦公。

當地民眾建議，下週就開始暑假，每年此時已有許多學童習慣到土庫本館閱讀，如休館3個月需要移到距離6公里遠的馬光分館，行動上可能不便，希望能夠盤點鎮內公共空間增設臨時點；陳特凱表示，將視民眾需求研議規劃，讓民眾能夠就近在鎮內享受閱讀空間。

土庫本館耐震補強採取「擴柱」，工程廠商已進入標記施工部分。（記者李文德攝）

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