農機帶土上路遭檢舉 彰化已開罰、罰金最高6000元

彰化縣政府聯合稽查小組深入農地宣導，提醒農友農機上路前務必清洗乾淨，避免泥塊污染道路遭罰。（環保局提供）

2025/06/23 14:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣正值南彰化收割季，北彰化緊接開始，之後就要進入二期稻作翻土整地、插秧高峰，曳引機、搬運車、自走式噴霧車、大型收割機等農機密集進出田間。此時最怕輪胎沾泥未清，直接帶土上路，導致沿途泥濘、猶如「腹瀉拉屎」般一路掉滿地，恐造成機車族打滑摔車，行車安全拉警報，後果很可怕。

為防泥塊污染道路，彰化縣聯合稽查小組最近開始出擊，提醒農友與代耕業者別心存僥倖，稽查人員隨時緊盯在後，一旦違規當場開罰，求情無效，罰金最低1200元、最高6000元，「鐵齒就等於跟錢過不去！

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環保局指出，「農機帶土不上路、農機掛牌才能上路」政策已實施多年，每逢春耕與二期稻作皆提前宣導。過去代耕業者常以這是正常現象辯解，如今則改口說有請地主來清理，但只要被民眾檢舉或稽查員現場查獲污染路面，不論理由，依法就是要罰。

統計顯示，今年春耕以來已開罰1件、罰鍰1200元；去年同樣1件罰1200元，前年則2件共3600元，2021年也有2件罰2400元，違規狀況年年都有，但整體已有改善。

這波聯合稽查由環保局、農業處、警察局與鄉鎮市公所組成，重點巡查農耕熱區與路口，特別針對曾違規地點加強巡邏。環保局表示，農機掉落泥塊污染路面，依《廢棄物清理法》可罰1200元至6000元；農機若未掛牌上路，依《道路交通管理處罰條例》可罰3600元到1萬800元，甚至可能當場查扣視為拼裝車。

埔鹽鄉一名代耕業者無奈表示，耕作季常趕場，光清輪胎就要花10分鐘，若沒水源更麻煩；但因稽查頻繁，現在也都乖乖在田邊清洗輪胎再上路。

秀水鄉王姓農民也說，以前覺得洗輪胎很麻煩，被罰過一次就怕了，如今曳引機一離開，就派人清理髒污，避免吞罰單。

環保局呼籲農友與代耕業者配合政策，不要貪快，否則罰錢只是基本，萬一出事更得不償失。若發現農機污染路面，民眾可撥打24小時免付費環保專線0800-066666檢舉通報。

彰化縣政府宣導「農機帶土不上路」，提醒農民配合政策清洗輪胎、掛上號牌，否則就是跟金錢過意不去。（環保局提供）

農機車輪帶泥上路遭查，環保局與警方聯手勸導農民配合清洗輪胎，避免交通安全風險與違規罰鍰。（環保局提供）

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