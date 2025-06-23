新豐萃豐公園光臘樹林迎500隻獨角仙 打造生態樂園

新豐鄉長徐煒傑（左1）表示，萃豐公園18棵光臘樹可提供獨角仙生活的良好環境。（記者廖雪茹攝）

2025/06/23 14:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府和新豐鄉公所近年來在新庄子萃豐公園，種植槲櫟、光臘樹、厚葉石斑木等多樣台灣原生植物，今年喜獲桃園市楊梅區富岡集義祠贈送500隻獨角仙，今天特地邀請新豐國小師生參與移地施放，認識獨角仙生態，小朋友興奮地將一隻隻活力十足的獨角仙，置放樹幹或培養土上，開心地親身體驗了一堂自然課。

新豐鄉長徐煒傑表示，他參與集義祠祭祀時，看到周邊6棵高大的光臘樹，除了綠美化環境、提供遮蔭，更培殖了非常多的獨角仙，展現生態活力；因新庄子萃豐公園去年種了18棵光臘樹，可提供獨角仙生活的良好環境，此想法獲主委謝秀蓉大力支持，並大方分享繁殖的500隻獨角仙。

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在新豐鄉公所的邀請下，今天上午新豐國小校長何享憫帶了五年級學生來到萃豐公園，參與獨角仙的移地施放活動，並納入自然學習領域中。小朋友們小心翼翼地將獨角仙從觀察盒中捉起，置放光臘樹幹上或是樹下的培養土；有的獨角仙一恢復自由身，立即展翅高飛，孩子們興奮又有點害怕，驚喜尖叫，七嘴八舌的分享心情。

徐煒傑說，萃豐公園保留了既有的楓香林和老榕樹，提供鄉親晨昏散步的去處，近年植樹節也種了數千株台灣原生植物，營造昆蟲、鳥類的生態樂園。後續公所將在光臘樹區域施設木棧平台，方便就近觀察，以兼顧生態教育和自然保育，也提醒民眾勿隨意捕捉帶走。

在新豐鄉公所的邀請下，新豐國小師生來到萃豐公園參與獨角仙的移地施放活動。（記者廖雪茹攝）

新庄子萃豐公園去年種了18棵光臘樹，可提供獨角仙生活的良好環境，獲集義祠分享繁殖的500隻獨角仙。（記者廖雪茹攝）

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